Phẫu thuật nội soi mổ viêm ruột thừa cấp cho thai phụ

Ngày 10.9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cho thai phụ V.B.N mang thai 33 tuần.

Thai phụ cho biết mình bị đau nửa bụng bên phải từ vài ngày trước và không có dấu hiệu giảm nên đi bệnh viện kiểm tra.

Các bác sĩ nghi bệnh nhân bị viêm ruột thừa. Tuy nhiên, qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm máu, siêu âm bụng lại không phát hiện được ruột thừa viêm.

Các bác sĩ cấp cứu, ngoại tiêu hóa, sản khoa của bệnh viện tiến hành hội chẩn và đưa quyết định chụp cộng hưởng từ (MRI) cho sản phụ. Kết quả chụp MRI cho thấy sản phụ bị viêm ruột thừa cấp. Ruột thừa bị đẩy lên vùng bụng trên do thai to, so với vị trí bình thường ở vùng bụng dưới. Sản phụ được phẫu thuật nội soi ổ bụng cấp cứu để cắt ruột thừa.

Theo các bác sĩ, quá trình phẫu thuật nội soi đã xảy ra số khó khăn, bởi bệnh nhân đang mang thai tuần 33, tử cung và thai nhi lớn khiến ổ bụng hẹp, ruột thừa và manh tràng (là một bộ phận nằm trong ruột già) bị đẩy lên cao. Những trường hợp phẫu thuật này rất dễ gây sinh non. Tuy nhiên các bác sĩ đã xử lý tốt.

Bác sĩ Nguyễn Quang Luật, bác sĩ điều trị cho chị N., cho biết, thai phụ được phát hiện chính xác và cũng may mắn do ruột thừa viêm chưa vỡ. Vì việc mổ trên thai phụ 33 tuần với ổ bụng đầy mủ sẽ có nhiều khó khăn, thậm chí không phẫu thuật nội soi được mà phải tiến hành phẫu thuật hở. Ngoài ra, dịch mủ từ ruột thừa vỡ gây nhiễm trùng nặng, nguy hiểm cho người bệnh, dễ dính ruột, tắc ruột sau phẫu thuật, còn thai nhi dễ sinh non, sẩy thai…

Đặc vấn đề chụp MRI có ảnh hưởng gì đến thai nhi hay không? Bác sĩ Nguyễn Phước Thuyết, Trưởng Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho rằng việc chụp MRI gần như không ảnh hưởng đến sức khỏe của thai phụ và em bé, nhưng lại giúp chẩn đoán chính xác viêm ruột thừa cấp trên bệnh nhân mang thai.

Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ khi có bất thường ở bụng hay đau bụng, tức bụng, ói, sốt, tiêu lỏng... nên đến khám tại các bệnh viện vừa có chuyên khoa sản và ngoại tiêu hóa để nơi này phối hợp chẩn đoán và điều trị chính xác, hiệu quả.

Đặc biệt, ở những bệnh viện có trang bị chụp MRI thì việc chẩn đoán và điều trị viêm ruột thừa cấp ở bệnh nhân mang thai thuận lợi hơn, tránh sai sót trong việc phẫu thuật viêm ruột thừa ở sản phụ mang thai, đồng thời giảm việc phẫu thuật không cần thiết.