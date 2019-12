Phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân bị khối u sợi thần kinh hơn 20 năm

Hôm nay (10.12), tiến sĩ - bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết: Bệnh nhân P.T.M (45 tuổi, ngụ Khánh Hòa, làm giáo viên ) đến bệnh viện khám với khối u to ở cẳng chân bên trái.

Bệnh nhân cho biết khối u xuất hiện từ năm 1997, ban đầu nhỏ nhưng càng ngày càng lớn dần. Ông M. đã đi khám ở nhiều bệnh viện suốt hơn 20 năm qua nhưng không nơi nào dám mổ điều trị. Vì vậy, ông đành chịu “chung sống” với khối u.

“U không đau nhưng càng ngày càng lớn nên rất bất tiện trong mọi sinh hoạt. Gần đây, khối u quá lớn, to bằng cả cẳng chân khiến đi lại khó khăn. U lớn chèn vô xương nên cũng làm đau chân. Tôi trước giờ toàn phải may quần ống to ống nhỏ để mặc”, ông M. kể.

Bác sĩ Hiệp cho biết bệnh nhân M. được chẩn đoán bị u sợi thần kinh vùng hông đùi, cẳng chân bên trái. Khối u lớn cũng chèn ép xương lâu ngày gây đau, biến dạng và gây tổn thương khớp gối của bệnh nhân.

Bệnh nhân thứ hai là ông Đ.V.H (59 tuổi, ngụ Long An) đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy do bị bướu lớn ở cẳng tay và đau nhức rất nhiều. Ông H. cho biết ông bị khối u cũng hơn 20 năm nay. U lúc đầu nhỏ và sau đó lớn dần theo thời gian. U thường gây đau quặng.

Ông H. đã khám và mổ u một lần cách đây 6 năm nhưng sau đó u mọc lại và phát triển lớn.

Đây cũng là trường hợp được bác sĩ Hiệp xác định là u sợi thần kinh. Đặc biệt, khối u của bệnh nhân H. đã “ăn” sát dây thần kinh vận động của cánh tay nên các bác sĩ phải rất cẩn trọng khi mổ để tránh phạm vào dây thần kinh, có khả năng gây liệt tay.

Theo bác sĩ Hiệp, u sợi thần kinh là u rất khó khăn trong phẫu thuật, có khả năng tái phát cao và để mổ hết triệt để thì cần nhiều điều kiện chuyên môn, kỹ thuật. Vì vậy mà nhiều bệnh viện không thể mổ điều trị cho bệnh nhân.

“Khối u tăng sinh mạch máu và là dạng u mềm nên khi mổ chảy máu rất dữ dội, rất khó cầm máu nên phẫu thuật rất khó khăn. Như bệnh nhân H. được mổ lần trước chỉ là mổ những u nhỏ chứ bác sĩ chưa dám can thiệp vào u lớn nên vẫn tái phát”, bác sĩ Hiệp giải thích.

Bệnh nhân phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật Nguyên Mi

Để điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ đã chụp mạch máu xóa nền (DSA) khối u, sau đó dùng phương pháp tắc mạch để “ngăn chặn” dòng máu đến nuôi khối u và phẫu thuật cắt u triệt để cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, hiện cả hai bệnh nhân đều phục hồi sức khỏe tốt.

Theo bác sĩ Hiệp, u sợi thần kinh là một rối loạn di truyền phá vỡ sự tăng trưởng của tế bào trong hệ thống thần kinh, gây ra các khối u hình thành trên mô thần kinh. Những khối u này có thể xảy ra bất cứ nơi nào trong hệ thần kinh, kể cả ở não, tủy sống và dây thần kinh lớn hay nhỏ. Tùy theo loại u sợi thần kinh khác nhau (kích thước, vị trí, có tăng sinh mạch máu hay không…) mà có những phương pháp điều trị phù hợp.

U sợi thần kinh đa số lành tính nhưng sẽ phát triển lớn dần theo thời gian. Vì vậy, bệnh nhân được điều trị càng sớm càng tốt.

Bác sĩ khuyên người dân kho có xuất hiện u trên người thì nên đi khám sớm để xác định bệnh và đặc biệt cần đến đúng bệnh viện có chuyên khoa, điều kiện phẫu thuật điều trị.