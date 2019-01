Phê duyệt đề án phòng ngừa tội phạm tại các cơ sở y tế

Trước thực trạng “côn đồ” đại náo bệnh viện (BV) gây ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe và tính mạng của cán bộ y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ký quyết định phê duyệt đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế.

Thời gian thực hiện đề án từ năm 2019 - 2020. Bộ Y tế là cơ quan làm đầu mối, cơ quan phối hợp, gồm: Bộ Công an, Bộ Tài chính, các bộ có quản lý cơ sở y tế như Bộ NN-PTNT, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông, Bộ Công thương; UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư…

Theo Bộ Y tế, mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 giảm từ 15 - 20% số vụ phạm tội, vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến công tác an ninh trong cơ sở y tế. Mục tiêu định hướng đến năm 2030 hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong các cơ sở y tế...

Theo Bộ Y tế, hiện cả nước có 1.365 BV (chưa kể các BV quân đội do Bộ Quốc phòng quản lý) và gần 590.000 cán bộ, nhân viên y tế. Thống kê của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho thấy các vụ việc tấn công y bác sĩ… xảy ra ở BV tuyến tỉnh chiếm 60%, BV tuyến T.Ư chiếm 20%.