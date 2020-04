Phòng dịch Covid-19: 5 loại nước ép giúp người cao tuổi tăng cường miễn dịch

Quá trình phân tích các ca bệnh cũng cho thấy tỷ lệ tử vong cao hơn ở những người cao tuổi . Nếu bạn chưa biết phải chăm sóc các thành viên lớn tuổi trong nhà như thế nào trong mùa dịch, thì đây là một số gợi ý, theo The Health Site.

Nước ép tươi này có thể cung cấp nhiều hơn lượng vitamin C cần thiết hằng ngày. Vitamin C là một trong những chất tăng cường miễn dịch lớn nhất trong tất cả các loại vitamin. Thiếu vitamin C có thể dẫn đến việc chậm lành vết thương, mất khả năng chống nhiễm trùng phù hợp và suy giảm phản ứng miễn dịch.