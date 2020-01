Lợi ích bất ngờ của ly nước ép cà rốt - gừng

Gừng và cà rốt là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng. Nó cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin A và C, beta carotene, folate…, theo The Health Site.

Trong khi cà rốt là lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 , gừng từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền Ấn Độ để điều trị nhiều bệnh như ho, cảm lạnh, viêm, buồn nôn…

Chính vì vậy, uống nước ép cà rốt - gừng mỗi ngày là một ý tưởng tuyệt vời.

Sau đây là những lợi ích sức khỏe quan trọng nhất của nước ép cà rốt - gừng.

Tăng cường mạnh mẽ hệ thống miễn dịch

Tế bào bạch cầu là thành phần thiết yếu của hệ thống miễn dịch. Chúng được hình thành từ các tế bào gốc tủy xương với sự trợ giúp của vitamin A. Nước ép cà rốt - gừng là kho chứa chất dinh dưỡng này. Vì vậy, hãy uống một ly nước này mỗi ngày ngay cả khi bạn không thích mùi vị.

Mẹo thông minh: Thêm một vài quả cam vào ly nước ép cà rốt để có hương vị dễ uống và tăng cường tác dụng.

Lá chắn chống lại ung thư

Chứa đầy vitamin C, thức uống giải độc này là một loại thuốc tự nhiên chống lại ung thư. Vitamin C làm giảm nguy cơ ung thư vú và dạ dày.

Ngoài ra, gingerol, một thành phần hóa học của gừng, có thể hữu ích trong việc thuần hóa các tế bào ung thư buồng trứng, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dược học Châu Âu.

Nghiên cứu cũng phát hiện thấy những thành phần này cũng tăng cường cuộc chiến chống lại các tế bào ung thư ruột kết.

Một nghiên cứu khác cho thấy các chất chống ô xy hóa trong cà rốt làm giảm 26% nguy cơ ung thư dạ dày, theo Medical News Today.

Chiết xuất nước ép cà rốt làm cho các tế bào bạch cầu tự hủy và dừng chu kỳ nhân lên của tế bào khối u.

Một nghiên cứu năm 2012 đã báo cáo rằng mức độ hoạt chất carotenoids (có trong cà rốt) trong máu cao hơn dẫn đến nguy cơ ung thư vú thấp hơn, theo Medical News Today.

Chống lại bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Năm 2016, các nhà nghiên cứu từ Hàn Quốc đã nghiên cứu mức độ các thành phần dưỡng chất có trong nước ép cà rốt như carotene, kali, vitamin A và vitamin C - ở những bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, và khám phá ra rằng mức độ các dưỡng chất này trong máu của họ thấp hơn đáng kể so với người không mắc bệnh.

Nghiên cứu còn cho thấy đối với người hút thuốc lá nhiều, những người tiêu thụ nhiều vitamin C có nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thấp hơn nhiều so với người tiêu thụ ít vitamin C, theo The Health Site.

Mang lại làn da tươi sáng không tì vết

Nước ép cà rốt gừng rất giàu vitamin C và E. Cả hai đều đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo màu da và kết cấu da khỏe mạnh. Vitamin C giúp tổng hợp collagen, loại protein tạo nên cấu trúc, sức mạnh và độ đàn hồi cho da. Nó cũng chữa lành vết thương ngoài da. Vitamin E còn bảo vệ da chống lại các tia UV.

Từ bây giờ hãy tập thói quen uống một ly nước ép cà rốt gừng mỗi ngày bạn nhé!