Sản phụ chảy nước ối vào tuần 28, sinh em bé vào tuần 34

Nhưng lúc đó, cô không hề quan tâm. Vào tối hôm đó, cô lại có cảm giác đó khi cô chuẩn bị đi ngủ. Sáng hôm sau khi cô thức dậy, cô thấy mình đang nằm xung quanh vũng nước, theo CBS Miami.

Lúc đó, chồng cô vội vàng đưa cô đến bệnh viện địa phương gần đó (ở Florida, Mỹ). Các bác sĩ của bệnh viện cho biết cô đã chảy nước ối trước 12 tuần so với ngày dự sinh.

Mặc dù vậy, các bác sĩ đã quyết định tìm mọi cách để giúp giữ thai nhi tiếp tục nằm trong dạ con thêm 6 tuần để thai nhi có thêm cơ hội phát triển.

Vì vậy, Carbonell nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhi Salah Foundation trực thuộc Trung tâm Y tế Broward, theo CBS Miami.

Các bác sĩ đưa cô vào phòng chăm sóc như thể không có gì nghiêm trọng đang xảy ra cho hai mẹ con cô. Họ cho cô uống thuốc kháng sinh để ngăn cản nhiễm khuẩn và magnesium sulfate để ngăn chặn những cơn co giật cũng như các loại thuốc khác.

Thuốc đã giúp kéo dài thêm thời gian trước khi túi ối vỡ hoàn toàn và em bé được sinh ra vì vậy em bé có thêm thời gian để phát triển.

Bác sĩ Adolfo Gonzalez-Garcia của Trung tâm Y tế Broward nói trên CBS Miami rằng nhiều phụ nữ có thể tiếp tục thai kỳ như Carbonell cho đến khi em bé đủ lớn để sinh ra với cách điều trị trên.

Nhưng, họ chỉ duy trì được thêm 3 hoặc 4 tuần trong khi đó Carbonell đã kéo dài thêm được 6 tuần.

Cuối cùng, vào tuần 34, em bé đã sinh ra, nặng chỉ 1,8 kg. Em bé được đưa vào phòng hồi sức sơ sinh. Hiện giờ, em bé đã khỏe và được đưa về nhà chăm sóc.

Ở Mỹ, tỉ lệ trẻ sinh non là 1/10. Trẻ sinh non là trẻ được sinh ra sớm ít nhất 3 tuần. Trẻ sinh non thường dễ bị nhiễm khuẩn và khó thở.