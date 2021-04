Sản phụ đang ăn tối đột nhiên méo mặt, yếu liệt nửa người, hôn mê sâu

Tại Khoa Cấp cứu BV ĐHYD TP.HCM, sau khi tiến hành cấp cứu và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ đã hội chẩn và cho biết sản phụ bị xuất huyết giai đoạn cấp ở mặt sau bán phần trái cuống não, dẫn đến đột quỵ.

Theo ThS.BS Đặng Lê Phương (Khoa Ngoại Thần kinh BV ĐHYD TP.HCM), đây là tình trạng dị dạng mạch máu dạng hang rất hiếm gặp, phần thân não của sản phụ bị tổn hại, xuất huyết nặng dẫn đến hôn mê, ảnh hưởng lớn đến hệ hô hấp và tuần hoàn. Trường hợp này vô cùng nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, vì đường dẫn truyền cảm giác và vận động đi ngang vùng thân não này, việc phẫu thuật cho người bệnh đòi hỏi kỹ thuật và sự cẩn trọng cao vì có nguy cơ bị liệt hoặc mất cảm giác sau mổ.

Kết quả chụp MRI cho thấy người bệnh có khối dị dạng mạch máu dạng hang rất hiếm gặp Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Quá trình thực hiện cấp cứu và điều trị cho sản phụ vô cùng căng thẳng và gấp rút. Tại Phòng Cấp cứu, sản phụ được đặt nội khí quản, tiến hành thở máy và chụp CT não bộ. Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa xác định tình trạng sản phụ có thể diễn tiến nặng bất cứ lúc nào, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai để cứu con trước.

“Ngay lập tức, ê kíp Sản khoa, Gây mê hồi sức và Sơ sinh đã nhanh chóng chuẩn bị và thực hiện mổ bắt con cho sản phụ. Ê kíp Ngoại Thần kinh được chuẩn bị sẵn sàng ngay bên cạnh phòng mổ để có thể kịp thời can thiệp trong trường hợp tình trạng sản phụ chuyển biến xấu. Khi bé cất tiếng khóc chào đời, chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Bé nặng 2,2 kg, do sinh non tháng, phổi chưa trưởng thành nên được ê kíp Sơ sinh hồi sức, sau đó chuyển đến chăm sóc tại Khoa Sơ sinh. Cuộc mổ sinh diễn ra thành công sau 30 phút, sản phụ không bị mất máu nhiều”, ThS.BS Phạm Thị Loan (Khoa Phụ sản BV ĐHYD TP.HCM), người trực tiếp mổ bắt con cho sản phụ, cho biết.

Ngay sau cuộc mổ bắt con, sản phụ được chuyển đến Đơn vị Hồi sức Ngoại thần kinh để ổn định huyết áp, thở máy và theo dõi diễn tiến sức khỏe , chuẩn bị phẫu thuật lấy dị dạng mạch máu.

Tại đây, người bệnh được siêu âm kiểm tra ứ dịch lòng tử cung. Sau 6 ngày, người bệnh có thể tự thở trong tình trạng sức khỏe ổn định, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Với kỹ thuật theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ, đường dẫn truyền cảm giác và vận động của người bệnh được theo dõi liên tục, cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt.

Sau 7 ngày, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định, được xuất viện.

TS.BS. Nguyễn Minh Anh, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh BV ĐHYD TP.HCM, chia sẻ: “Mục tiêu của sự phối hợp liên chuyên khoa giữa khoa Cấp cứu, Phụ sản, Sơ sinh, Gây mê hồi sức và Ngoại Thần kinh đó là đảm bảo sự an toàn tối đa cho cả mẹ và bé. Thế mạnh trong phối hợp liên chuyên khoa tại BV ĐHYD TP.HCM đã đem lại kết quả tuyệt vời. Mỗi bác sĩ chuyên khoa sẽ chịu trách nhiệm phần chuyên môn của mình, giảm thiểu khả năng bỏ sót bệnh lý và giúp sản phụ, em bé sẽ được điều trị và chăm sóc một cách toàn diện, hiệu quả nhất”.

TS.BS. Nguyễn Minh Anh khuyến cáo, dị dạng mạch máu xuất hiện ở vị trí thân não như trường hợp sản phụ H. rất hiếm gặp. Bệnh không có nguyên nhân cụ thể, vì vậy các sản phụ nên khám sức khỏe tổng quát và khám thai định kỳ thường xuyên.

Bên cạnh đó, ngay khi có các dấu hiệu như giảm tri giác, động kinh, đột ngột nhìn đôi, giảm thị lực, méo mặt, nuốt sặc, tê yếu chi hoặc đau đầu đột ngột dữ dội, không giảm hoặc tăng dần theo thời gian cần ngay lập tức đưa người bệnh đến các bệnh viện gần nhất để được cấp cứu. Đây là các triệu chứng của đột quỵ, nếu không can thiệp và xử lý kịp thời sẽ để lại hậu quả nặng nề.