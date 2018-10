Singapore thu giữ sản phẩm giảm cân chứa chất cấm sản xuất tại Đồng Nai

Ngày 29.10, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), Bộ Y tế cho biết theo thông báo ngày 23.10 của Cơ quan Khoa học y tế Singapore (The Health Sciences Authority - Has), cơ quan này đã thu giữ một số sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm sibutramine, được bán trực tuyến tại Singapore.