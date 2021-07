Sợ ung thư và cơn đau tim chết người: Tại sao không tập 4 thói quen này?

Những thói quen hằng ngày của bạn sẽ mang lại cho bạn cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Những gì bạn làm hôm nay sẽ dẫn đến sức khỏe của bạn trong nhiều năm sau.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là phải sống một cuộc sống nghiêm ngặt, khắc khổ.

Các chuyên gia chỉ ra chỉ cần tập 4 thói quen đơn giản hằng ngày này có thể giúp tăng tuổi thọ của bạn, theo Express.

Vậy thì bạn cần bắt đầu tập những thói quen hằng ngày nào để giúp giảm bệnh tim mạch , bệnh tiểu đường và ngay cả một số loại ung thư?

Trong cuốn sách về bí quyết để người cao tuổi sống khỏe mạnh mà không già - The New Science of Getting Older Without Getting Old, một nhà sinh học từ London (Anh), tiến sĩ Andrew Steele, khuyên rằng, mọi người đều có khả năng kiểm soát quá trình lão hóa của mình.

Ông đã giải thích một số thói quen nếu được áp dụng vào cuộc sống hằng ngày có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc một số bệnh.

Tiến sĩ Steele khuyên bạn nên áp dụng 4 thói quen lành mạnh này để giúp kéo dài tuổi thọ.

1. Tập thể dục hằng ngày

Hoạt động thể chất ít nhất 30 phút mỗi ngày sẽ giúp đảm bảo cuộc sống lành mạnh hơn, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh gồm tiểu đường, cao huyết áp, ung thư đại tràng và cả loãng xương.

Tiến sĩ Steele nhấn mạnh, nếu bạn không thể tập thể dục, thì chỉ cần đi bộ 10 phút mỗi ngày cũng có thể cải thiện đáng kể sức khỏe của bạn, theo Express.

2. Ngủ đủ giấc

Một nghiên cứu trên gần 40.000 người cho thấy, đối với những người dưới 65 tuổi, ngủ trung bình mỗi đêm 5 giờ hoặc ít hơn đã bị tăng tỷ lệ tử vong lên 52%, so với ngủ ít nhất 7 giờ.

Trong nghiên cứu của mình, tiến sĩ Steele nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngủ đủ 7 - 8 giờ mỗi đêm.

Ngủ đủ giấc mỗi đêm giúp cho nhiều quá trình khác nhau hoạt động để giữ cho cả hệ thống tim mạch và não bộ hoạt động tốt nhất.

3. Ăn nhiều rau hơn, ít thịt hơn

Chế độ ăn chủ yếu là thực vật giàu chất dinh dưỡng thiết yếu có tác dụng chống lại các bệnh béo phì, tiểu đường loại 2, ung thư và bệnh tim, giúp tăng cường tuổi thọ.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ, ăn chế độ ăn này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong sớm, theo Express.

“Nhìn chung, ăn một chế độ ăn chủ yếu là thực vật lành mạnh hơn, có thể giúp sống lâu hơn, vì vậy tôi đã cố gắng làm theo điều này”, tiến sĩ Steele nói thêm.

4. Chăm sóc tốt răng miệng