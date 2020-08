Sự thật về uống cà phê giúp giảm đau đầu

Caffeine là chất kích thích hệ thần kinh trung ương. Caffeine và đau đầu có mối quan hệ phức tạp. Tùy vào lượng caffeine tiêu thụ, mà cà phê có thể làm giảm cơn đau đầu hoặc gây ra cơn đau đầu, theo Insider.

Nguyên nhân là do caffeine có tác dụng làm co mạch, có thể làm giảm đau do chứng đau nửa đầu.