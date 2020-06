7 cơn đau đầu cảnh báo các vấn đề về sức khỏe

Sau đây là một số loại đau đầu và chính xác những gì mà chúng cảnh báo về sức khỏe thể chất của bạn, theo The Times of India.

1. Đau đầu do căng thẳng

Đây là loại đau đầu phổ biến nhất mà mọi người gặp phải do sự co rút của cơ bắp ở trán. Bạn có thể cảm thấy đau âm ỉ, đau nhức khắp trán, cổ, da đầu và cơ vai. Đau đầu do căng thẳng thường được kích hoạt bởi căng thẳng, tiếng ồn, khói hoặc nhìn chằm chằm vào màn hình ánh sáng xanh của các thiết bị công nghệ trong thời gian dài. Đôi khi mất nước cũng gây ra loại đau đầu này.

2. Đau nửa đầu

Đau nửa đầu gây đau dữ dội, nhưng chỉ cảm thấy ở một bên đầu. Loại đau đầu này có thể kéo dài trong nhiều ngày. Một người bị chứng đau nửa đầu sẽ tăng độ nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh và mùi.

Trong một số trường hợp, nó cũng đi kèm với buồn ói và nôn mửa. Chứng đau nửa đầu có thể di truyền trong gia đình hoặc có thể liên quan đến một số tình trạng thần kinh, theo The Times of India.

3. Đau đầu cụm

Đây là một cơn đau đầu dữ dội và tái đi tái lại, thường chỉ cảm thấy ở một bên đầu, đặc biệt là sau mắt. Mọi người có cảm giác bỏng rát, đau đớn, chảy nước mắt và cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng.

Đau đầu cụm xuất hiện khá đột ngột và có thể kéo dài trong 15 phút đến 3 giờ. Chúng đặc biệt diễn ra trong cùng một thời điểm mỗi ngày và một người có thể bị đau đầu cụm khoảng 8 lần trong một ngày. Uống rượu quá mức và hút thuốc lá nhiều thường gây ra loại đau đầu này.

4. Đau đầu do viêm xoang

Nhiễm trùng hoặc dị ứng, dẫn đến viêm xoang thường dẫn đến đau đầu do viêm xoang. Các triệu chứng phổ biến bao gồm đau dai dẳng quanh mắt, má và trán, trở nên tồi tệ hơn khi vận động. Nước mũi đặc màu xanh lá cây hoặc màu vàng cũng là triệu chứng phổ biến khi bạn bị đau đầu do viêm xoang.

5. Đau đầu do hoóc môn

Biến động nội tiết tố do kinh nguyệt, thuốc tránh thai và mang thai là những lý do đằng sau chứng đau đầu do nội tiết tố.

Bạn có thể gặp loại đau đầu này trước, trong hoặc ngay sau thời gian và rụng trứng. Khoảng 60% phụ nữ bị loại đau đầu này, theo The Times of India.

6. Đau đầu do caffeine

Loại đau đầu này được kích hoạt bởi lượng caffeine quá mức. Caffeine ảnh hưởng đến lưu lượng máu trong não và việc nạp quá nhiều chất này trong một ngày có thể gây ra đau đầu do caffeine.

Cơn đau đầu do cafein phổ biến hơn ở những người thường xuyên bị đau nửa đầu. Tốt hơn là bạn nên nạp caffeine một cách chừng mực. 250 ml cà phê, hai lần trong một ngày là đủ.

7. Đau đầu do huyết áp cao

Huyết áp cao cũng có thể khiến bạn đau đầu theo thời gian. Nó được kích hoạt khi huyết áp của bạn trở nên quá cao. Nó thực sự là một dấu hiệu đáng báo động. Một người có thể cảm thấy đau nhói ở hai bên đầu. Nó cũng có thể đi kèm với những thay đổi về thị lực, tê, chảy máu mũi, đau ngực hoặc khó thở, theo The Times of India.