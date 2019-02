Tại sao ăn súp lơ xanh giúp ngăn ngừa ung thư?

Rất may là có nhiều loại thực phẩm có thể giúp giải độc cơ thể.

Một loại thực phẩm giải độc hiệu quả, đủ sức loại bỏ các độc tố gây ung thư chính là súp lơ xanh, theo New Health.

Có nhiều bằng chứng về khả năng giải độc của súp lơ xanh. Trong một trong những nghiên cứu này, người ta thấy rằng phụ nữ sau mãn kinh, nếu ăn nhiều thịt nướng và thịt xông khói, chứa nhiều chất gây ung thư, có nguy cơ ung thư vú cao hơn. Tuy nhiên, những người ăn nhiều súp lơ xanh có nguy cơ tương đối thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng sở dĩ có được hiệu ứng này là nhờ vào khả năng của súp lơ xanh có thể thúc đẩy hoạt động của các men giải độc trong gan, theo New Health.

Lợi ích giải độc của súp lơ xanh có thể áp đảo các chất gây ung thư trong thực phẩm.

Chúng cũng áp đảo cả các độc tố môi trường, như chất gây ô nhiễm không khí.

Điều này rất quan trọng vì theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1/8 trường hợp tử vong trên toàn thế giới là do ô nhiễm không khí.

Tiếp xúc với các chất ô nhiễm trong không khí có thể dẫn đến suy giảm chức năng phổi và tăng nguy cơ đau tim, hen suyễn, cũng như các loại bệnh phổi và tim khác.

Một nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg (Mỹ) đã đánh giá khả năng tăng cường giải độc của súp lơ xanh.

Trước tiên, họ đã thu thập được 291 người tham gia từ một vùng nông thôn ở một trong những khu vực công nghiệp hóa mạnh nhất tại Trung Quốc và xét nghiệm mẫu nước tiểu và máu của họ để tìm chất gây ô nhiễm.

Sau đó, họ chia những người tham gia thành 2 nhóm. Nhóm đối chứng được cung cấp một loại thức uống gồm nước tiệt trùng, dứa và nước cốt chanh. Trong khi nhóm thử nghiệm sử dụng cùng một loại thức uống, nhưng có thêm bột đông khô của mầm súp lơ xanh.

Sau 12 tuần, các nhà nghiên cứu tiến hành phân tích lại mẫu nước tiểu và máu của những người tham gia.

Kết quả cho thấy những người trong nhóm thử nghiệm có tỷ lệ bài tiết benzen tăng 61% so với nhóm đối chứng. Benzen là chất có độ độc cao, gây tổn thương thần kinh, thị giác, máu, tim, gan, thận, phổi.

Ngoài ra, tỷ lệ bài tiết chất gây ung thư acrolein của nhóm thử nghiệm cũng tăng 23% so với nhóm đối chứng, theo New Health.

Những lợi ích giải độc của súp lơ xanh có thể nhờ vào sự hiện diện của các dưỡng chất thực vật: glucoraphanin, gluconasturtiian và glucobrassicin. Ba chất này có thể tăng cường các bước khác nhau liên quan đến quá trình giải độc cơ thể, bao gồm kích hoạt, trung hòa và loại bỏ độc tố.

Để đạt được lợi ích giải độc cao nhất từ súp lơ xanh, hãy ăn nhiều rau mầm của súp lơ xanh vì chúng có hàm lượng chất chống ô xy hóa cao gấp 50 lần và rất giàu sulforaphane glucosinolate và indole-3-carbinol, là các chất có tác dụng chống lại các chất gây ung thư.

Ngoài ra, súp lơ xanh còn có rất nhiều lợi ích về sức khỏe khác sau đây, theo New Health:

• Hạ đường huyết

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn súp lơ xanh có thể cải thiện độ nhạy insulin của bệnh nhân tiểu đường loại 2.

• Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ăn súp lơ xanh giúp giảm cholesterol xấu và chất béo trung tính, từ đó ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tim.

• Hỗ trợ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ và chất chống ô xy hóa cao trong súp lơ xanh giúp hỗ trợ chức năng ruột và sức khỏe tiêu hóa.

• Tăng cường khả năng miễn dịch

Súp lơ xanh chứa nhiều vitamin C, là chất dinh dưỡng cần thiết nhất cho chức năng miễn dịch. Một nửa cốc có thể cung cấp 84% lượng vitamin C được khuyến nghị hằng ngày, theo New Health.