Có dấu hiệu này trên móng tay, móng chân, hãy kiểm tra ung thư ngay!

Khi nghĩ về ung thư da, người ta chỉ nghĩ đến việc kiểm tra nốt ruồi. Nhưng bạn có biết móng tay hoặc móng chân cũng có thể tiết lộ một dấu hiệu của khối u ác tính

Thợ làm móng Jean Skinner đã có kinh nghiệm đầu tiên nắm bắt được triệu chứng thầm lặng này. Cô kể rằng có một khách hàng làm móng cách đây không lâu, cô ấy có một sọc thẳng màu sậm dọc xuống móng tay. Cô ấy nói ngay khi ngồi xuống: "Tôi cần một màu đủ tối để che đi đường sọc này".

Các tiệm làm móng khác đã suy đoán rằng đường sọc bí ẩn đó có thể là do thiếu canxi, bị bầm do tụ máu hoặc do di truyền lạ.

Nhưng cô Skinner biết rõ hơn thế. Cô ngay lập tức nói với khách hàng của mình rằng đường sọc đó có khả năng là triệu chứng ít được biết đến của khối u ác tính.

U ác tính dưới da còn gọi là u hắc tố móng tay, là một loại ung thư da xảy ra dưới móng tay hoặc chân, theo Reader's Digest.

Nó chiếm 0,7 đến 3,5% trường hợp khối u ác tính. Thật hiếm, nên điều quan trọng cần biết là dấu hiệu nhận biết của nó: một đường màu đen hoặc nâu sẫm dọc móng tay hoặc móng chân, theo Học viện Da liễu Mỹ (AAD).

Đáng buồn thay, điều Skinner linh cảm là chính xác và tiên lượng không tốt. Sau đó khách hàng gọi nói với cô rằng cô bị khối u ác tính xâm lấn đến các hạch bạch huyết.

U hắc tố dưới móng thường xuất hiện sọc đen ở trên một móng duy nhất. Sọc đen trên móng do u sắc tố sẽ đen và rộng hơn theo thời gian, theo Reader's Digest.

Tuy nhiên, sọc đen không phải là triệu chứng ung thư da duy nhất có thể ẩn dưới lớp sơn móng tay. Các dấu hiệu khác của u hắc tố dưới móng bao gồm da sẫm màu quanh móng, đau, chảy máu, chảy mủ và móng bị nứt tách ra, theo Học viện Da liễu Mỹ.

Các sắc tố sẽ lan rộng ở vùng móng tiếp xúc với da tay, chân. Triệu chứng này là một bằng chứng rất rõ ràng cho thấy người bệnh đang mắc bệnh u hắc tố dưới móng.

Sọc đen có thể xuất hiện ở cả móng tay và móng chân.

Theo các nghiên cứu, có khoảng 40 đến 55% trường hợp bị u hắc tố dưới móng được phát hiện ở chân.

Chẩn đoán sớm có thể rất quan trọng, vì vậy hãy đi khám bác sĩ ngay nếu bạn tình cờ nhận thấy một đường sọc sẫm màu, trên dọc móng tay hay chân, hoặc bất kỳ triệu chứng đáng ngờ nào khác, theo Reader's Digest.