Tưởng bụng bia, ai ngờ là khối u ung thư 'khủng' 13,6 kg

Ông Kevin Daly, 63 tuổi, sống ở thành phố Hoboken ở bang New Jersey, Mỹ. Ông Daly bắt đầu nghi ngờ sự bất thường trong cơ thể khi ông giảm đến hơn 15 kg nhưng bụng vẫn to, theo New York Daily News.

Vào tháng 12.2017, ông tìm đến bác sĩ để tìm câu trả lời. Kết quả kiểm tra cho thấy một khối u ung thư lớn đang nằm trong bụng ông Daly. Bác sĩ cho biết nếu Daly không đến khám sớm thì ông có thể sẽ chết nếu kèo dài vài tháng nữa.

Khối u được xác định là một dạng ung thư có tên liposarcoma. Chúng bắt đầu phát triển từ trong các tế bào mỡ thông thường ở bụng, tay, chân và nhìn trông rất giống mô mỡ khi quan sát dưới kính hiển vi. Khố u ung thư liposarcoma có thể phát triển từ 10 đến 15 năm.

Ông Daly là một trường hợp mắc liposarcoma bất thường. Hầu hết các bệnh nhân mắc loại ung thư này đều phát hiện sớm vì chúng gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Nhưng trong trường hợp của nam bệnh nhân 63 tuổi, nó đã âm thầm phát triển suốt 10 năm. Điều may mắn là khối u không lan sang những khu vực khác trong cơ thể, theo Daily Mail.

Trước đó vào năm 2015, sau ca phẫu thuật tim, ông Daly quyết tâm giảm cân và giảm được khoảng 15,5 kg. Thế nhưng, bụng của ông lại vẫn to. “Tôi nghĩ rằng có thể các bác sĩ trong ca phẫu thuật tim đã để quên cái gì đó trong bụng tôi”, ông Daly kể lại.

Khi bác sĩ thông báo đó là khối u ung thư, ông Daly đã sợ hãi. Nhưng bác sĩ lại thông báo bệnh tình ông có tiên lượng tốt vì dù khối u lớn và là dạng ác tính như nó lại phát triển chậm và không di căn.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 6 giờ. Các bác sĩ phải di chuyển một số cơ quan nội tạng của Daly mới cắt bỏ được khối u ra khỏi bụng ông. Họ cũng cắt bỏ một quả thận vì khối u ung thư đã phát triển bọc luôn cả thận, theo Daily Mail.