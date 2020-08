Thêm 10 dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư

Và bạn nên đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt, theo Eat This, Not That!

10. Đổ mồ hôi đêm

Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm là dấu hiệu cảnh báo có thể mắc bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư hạch. Thanu Jey, Giám đốc Phòng khám tại Phòng khám Y học Thể thao Yorkville (Mỹ), cho biết: Bệnh nhân thường mô tả chiếc gối của họ như "ướt đẫm" hoặc như thể họ vừa nhảy ra khỏi bể bơi.

“Mặc dù nhiều thứ có thể gây đổ mồ hôi vào ban đêm, nhưng nếu đó là một vấn đề liên tục bất kể hoàn cảnh bên ngoài, kết hợp với các dấu hiệu và triệu chứng khác được liệt kê ở đây, thì chắc chắn bạn nên nói chuyện với bác sĩ của bạn", ông Thanu Jey khuyến cáo.

11. Vàng mắt và vàng da

Tiến sĩ John A. Chuback giải thích: Nếu bạn nhận thấy bất kỳ hiện tượng vàng da nào, vàng mắt và/hoặc da, thì đó có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tụy.

Ông Chuback nói thêm: Một khối u ác tính ở đầu tụy có thể gây tắc nghẽn ống mật chủ, khiến mật tích tụ trong máu dẫn đến đổi màu vàng. Nếu bạn nhận thấy lòng trắng của mắt bị vàng hoặc da chuyển sang màu vàng, hãy đến gặp nhân viên y tế của bạn ngay lập tức, theo Eat This, Not That!

12. Chảy máu cam tái phát hoặc các vấn đề về xoang

Mặc dù bệnh ung thư mũi thường không được nhắc đến nhiều, nhưng nếu bạn nhận thấy mình đột nhiên chảy nhiều máu cam, các xoang bị tắc không lành hoặc nhiễm trùng xoang không đáp ứng với thuốc, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ càng sớm càng tốt, theo tiến sĩ Chagpar.

13. Vết loét miệng không lành

Tiến sĩ Chagpar giải thích rằng ung thư miệng thường biểu hiện bằng các vết loét ở miệng không lành hoặc đau hoặc chảy máu bất thường trong miệng. Nếu bạn gặp bất kỳ điều gì bất thường xảy ra bên trong miệng, bạn chắc chắn nên đi kiểm tra, theo Eat This, Not That!

14. Đau bụng bất thường, đầy hơi, đầy bụng

Nếu bạn nhận thấy đau bụng bất thường, chướng bụng nhiều hơn hoặc cảm thấy siêu no ngay cả khi bạn hầu như không ăn gì, thì chớ nên bỏ qua. Shutterstock

Có thể bạn vừa ăn một bữa thịnh soạn hoặc “đến tháng”, nhưng nếu bạn nhận thấy đau bụng bất thường, chướng bụng nhiều hơn hoặc cảm thấy siêu no ngay cả khi bạn hầu như không ăn gì, thì chớ nên bỏ qua.

Theo tiến sĩ Chagpar, những triệu chứng trên có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư tuyến tụy hoặc ung thư buồng trứng.

15. Đau xương

Cảm thấy đau trong xương thường là một triệu chứng của tuổi già. Trong khi nhiều người tránh khỏi cơn đau xương do viêm khớp, tiến sĩ Chagpar cho rằng đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư có thể đã lây lan từ các khu vực khác, chẳng hạn như tuyến tiền liệt, theo Eat This, Not That!

16. Mụn không biến mất

Mụn nhọt đến và biến đi, nhưng nếu bạn nhận thấy một nốt mụn dường như không biến mất, đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Nazanin Saedi, tiến sĩ, bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Jefferson (Mỹ) giải thích: Đôi khi người ta mô tả một nốt mụn ở lại trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Đôi khi nó có thể trông nhỏ hơn một chút nhưng không bao giờ tự khỏi. Ung thư tế bào đáy có thể trông giống như mụn nhọt.

17. Vết sần trên da

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ nốt sần sùi nào, đặc biệt là ở khu vực tiếp xúc với ánh nắng, cho dù bạn bôi bao nhiêu kem dưỡng da thì nó vẫn còn đó, thì bạn nên đến bác sĩ da liễu kiểm tra càng sớm càng tốt, theo Eat This, Not That!

"Đó có thể là một điểm tiền ung thư", tiến sĩ Saedi cảnh báo.

18. Một nốt ruồi mới

Hầu hết chúng ta đều có nốt ruồi, nhưng nếu bạn nhận thấy một nốt ruồi mới, hoặc một nốt ruồi trông khác với tất cả các nốt ruồi khác, đó có thể là dấu hiệu của ung thư da

Tiến sĩ Saedi nói: “Chúng tôi gọi nó là vịt con xấu xí".

19. Đau lưng mạn tính

Mọi người đều thỉnh thoảng bị đau lưng, nhưng có một lý do chắc chắn để lo lắng nếu nó không biến mất.

Tiến sĩ, nhà miễn dịch học Dean Mitchell giải thích: Đó có thể là bệnh đa u tủy, ung thư tuyến tiền liệt hoặc ung thư buồng trứng, theo Eat This, Not That!