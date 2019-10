Thêm một trường hợp tử vong sau làm đẹp

Chiều 18.10, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Sở Y tế TP.HCM, cho biết đã có báo cáo UBND TP, Bộ Y tế về 2 trường hợp tử vong liên tiếp sau khi làm đẹp tại hai BV thẩm mỹ là: BV EMCAS và BV Kangnam (Q.3). Trước đó, ngày 11.10, bà C.T.L (59 tuổi, Việt kiều Mỹ) đến căng da mặt tại BV Kangnam; ca phẫu thuật do bác sĩ Trần Huỳnh thực hiện. Sau phẫu thuật, bà C.T.L rơi vào tình trạng lơ mơ, đến 21 giờ cùng ngày đột ngột khó thở, tím tái, phù môi, huyết áp tụt... được chẩn đoán theo dõi sốc phản vệ sau phẫu thuật căng da mặt. Bà C.T.L được chuyển đến hai BV công lập khác điều trị, nhưng rồi đã tử vong hôm 14.10. Thanh tra Sở Y tế đã đến BV Kangnam niêm phong hồ sơ bệnh án để làm rõ nguyên nhân.

Bác sĩ Huỳnh Mai cho biết, hiện tại, lãnh đạo Sở Y tế thành lập hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân tử vong của hai trường hợp sau làm đẹp tại hai BV nói trên; Sở Y tế sẽ tiếp tục thông tin vụ việc sau khi có kết luận của hội đồng. “Trong thời gian chờ hội đồng chuyên môn họp và có kết luận cụ thể, nhằm đảm bảo an toàn người bệnh, Sở Y tế yêu cầu hai BV nói trên tạm ngưng thực hiện các kỹ thuật có liên quan đến việc sử dụng phương pháp vô cảm liên quan đến gây mê kể từ ngày 18.10”, bác sĩ Mai cho biết.

Theo bác sĩ Mai, thời gian tạm ngưng là để BV chủ động rà soát, đánh giá lại mức độ an toàn phẫu thuật theo Bộ tiêu chí an toàn phẫu thuật được Bộ Y tế ban hành, đồng thời củng cố, khắc phục ngay những nội dung chưa đảm bảo yêu cầu (nếu có). Hai BV thẩm mỹ EMCAS và Kangnam phải gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 21.10 để Sở xem xét, đánh giá lại mức độ an toàn phẫu thuật của hai BV, báo cáo Bộ Y tế và UBND TP.