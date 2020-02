Thu hồi lô hàng nước uống đóng chai không đảm bảo an toàn

Chiều 5.2, Ban quản lý An toàn thực phẩm (BQL ATTP) TP.Đà Nẵng cho biết đã quyết định thu hồi lô hàng nước uống đóng chai AZ do không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nước uống đóng chai AZ bị thu hồi - Ảnh: Nguyễn Tú Ảnh: Nguyễn Tú Nước uống đóng chai AZ bị thu hồi