An toàn từ… cái ăn

Ăn mà phải lo thì không có cái khổ nào hơn. Đà Nẵng chọn ATTP là 1 trong “4 an” để hướng đến TP đáng sống là rất chính xác Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

BQL ATTP đánh giá, so với trước, tình hình sản xuất thực phẩm mất an toàn đã giảm đáng kể, nông sản tồn dư thuốc giảm mạnh, không phát hiện chất vàng ô, kháng sinh, methanol… Tuy nhiên, hiện thực phẩm ô nhiễm chủ yếu là thịt tươi sống do nhiễm vi sinh Ecoli khá cao (trên 35 - 40%) do điều kiện cơ sở giết mổ, vận chuyển, quầy hàng ở chợ không đảm bảo.