Nguy cơ mất an toàn thực phẩm ở chợ đầu mối dịp tết

Khuya 22 và rạng sáng 23.1, đoàn công tác của Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đi kiểm tra công tác ATTP tại chợ đầu mối Bình Điền (H.Bình Chánh) nhằm đảm bảo ATTP dịp tết.

Lãnh đạo Ban Quản lý chợ đầu mối Bình Điền (BQL chợ) cho hay, hiện mỗi ngày hàng hóa về chợ là 2.500 tấn. Tuy nhiên, dự báo trong 10 đêm cận tết có thể tăng bình quân từ 20 - 25% so với ngày thường. Đặc biệt, cao nhất là đêm 27, 28 tết, sản lượng thịt có thể tăng từ 50 - 60% (hiện bình thường một đêm là 300 tấn); mặt hàng rau củ có thể tăng 2 lần (hiện mỗi đêm từ 900 - 1.000 tấn); trái cây tăng gấp 4 lần (hiện khoảng 200 tấn)...

Hiện nay việc kiểm soát an ninh trật tự, ATTP của chợ hết sức khó khăn vì chợ không thể làm tường rào xung quanh, thiết lập cổng vào, cổng ra để kiểm soát hàng hóa. Nguyên nhân do việc quy hoạch khu dân cư xung quanh chợ chưa đồng bộ và triệt để, vẫn còn quy hoạch treo, các hộ dân tự do lưu thông các đường trong chợ. BQL chợ đề nghị các cấp chính quyền nhanh chóng có giải pháp để chợ khép kín với khu dân cư… Bên cạnh đó, đường 36 m (đường vào chợ) có chợ tự phát gây mất công bằng cho những người buôn bán trong chợ và làm mất uy tín chợ Bình Điền (vì người dân cứ nghĩ trước cổng chợ cũng thuộc về chợ). Khi địa phương có chiến dịch ra quân dọn dẹp thì chợ tự phát thu vào, khi đoàn đi thì bày ra bán tiếp.