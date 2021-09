Thực phẩm giàu vitamin D có thể ngăn ngừa ung thư này

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ gần 95.000 phụ nữ tham gia vào một nghiên cứu dài hạn về chế độ ăn uống và lối sống.

Họ phát hiện ra rằng những người có lượng vitamin D cao trong chế độ ăn của họ - đặc biệt là từ các sản phẩm từ sữa - có nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng khi trẻ mới khởi phát thấp hơn 50% so với những người có lượng vitamin này thấp hơn.

Đồng tác giả nghiên cứu Kimmie Ng, bác sĩ thuộc Khoa Ung thư Y tế tại Viện Ung thư Dana-Farber (Mỹ), cho biết: "Những phát hiện này ủng hộ cách mà vitamin D có thể quan trọng đối với những người trẻ tuổi trong việc ngăn ngừa ung thư đại trực tràng", theo Eat This, Not That!

Nhìn chung, tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng đang giảm, các chuyên gia tin rằng do việc tầm soát hiệu quả hơn cũng như áp dụng các thay đổi lối sống tốt hơn như ăn uống lành mạnh và tập thể dục.

Tuy nhiên, mức giảm đó không áp dụng cho những người trẻ tuổi.

Ung thư đại trực tràng đang tăng nhanh ở U.40

Nên ăn nhiều trái cây và rau củ hơn Shuttertock

Trên thực tế, tỷ lệ ung thư đại trực tràng đang tăng nhanh ở những người dưới 40 tuổi nên vào năm 2020, một nhóm các chuyên gia học thuật và chính phủ đã được hợp tác để giải quyết vấn đề này.

Nhìn vào những nguyên nhân tiềm ẩn, họ xác định chế độ ăn uống là một yếu tố nguy cơ hàng đầu, đặc biệt là việc thiếu trái cây và rau quả trong nhiều chế độ ăn kiêng.

Bác sĩ Ng nói rằng những phát hiện như kết nối với vitamin D là một phần của câu hỏi về lý do tại sao các ca bệnh lại tăng nhanh như vậy.

Một khía cạnh quan trọng khác của nghiên cứu là kết quả đặc biệt rõ rệt đối với những người bổ sung vitamin từ các nguồn thực phẩm, so với những người tham gia bổ sung vitamin D.

Điều đó có thể đúng với bất kỳ loại vitamin hoặc hợp chất có lợi nào, Seema Bonney, bác sĩ, người sáng lập Trung tâm Chống lão hóa và Tuổi thọ của Philadelphia (Mỹ) cho biết thêm.

"Bất cứ khi nào có thể, hãy sử dụng thực phẩm như một loại thuốc. Bằng cách đó, bạn nhận được đầy đủ các loại thực phẩm lành mạnh như chất xơ, vitamin và khoáng chất", cô Bonney nói.

Ngoài ra, vitamin D hòa tan trong chất béo, có nghĩa là nó không hòa tan trong nước và hấp thụ tốt hơn khi kết hợp với một số loại chất béo.

Đó là lý do tại sao việc chọn các sản phẩm sữa không béo sẽ hiệu quả hơn nhiều. Chất béo trong sữa giúp cơ thể bạn dễ dàng hấp thụ vitamin D.

Ngoài ra, cô Bonney cho biết thêm, nạp nhiều thực phẩm giàu vitamin cũng giúp ích cho mọi bộ phận khác của cơ thể - không chỉ hệ tiêu hóa, theo Eat This, Not That!