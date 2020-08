Thực phẩm nào có nguy cơ nhiễm vi khuẩn độc?

Để phòng chống ngộ độc do vi khuẩn C.botulinum, cần giám sát, kiểm tra, thanh tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm các khâu sản xuất, vận chuyển, bảo quản, sử dụng các thực phẩm đóng hộp, thực phẩm hun khói, thực phẩm lên men yếm khí (thịt, cá ướp, ủ mắm...), thực phẩm bảo quản trong môi trường yếm khí (xông khói...), lò mổ, cơ sở chế biến thức ăn, nơi bán sữa và sản phẩm sữa. Cần đảm bảo vệ sinh nguồn nước sạch cho cộng đồng, phòng tránh triệt để nguy cơ ô nhiễm phân người và phân gia súc đối với nguồn nước sạch. Trong gia đình, nhiều người lầm tưởng tủ lạnh là nơi vi khuẩn không thể sinh sôi và phát triển. Nhưng thức ăn cho vào tủ lạnh nếu bảo quản không đúng cách và bảo quản trong thời gian không hợp lý vẫn có thể gây các bệnh về đường tiêu hóa, thậm chí bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc thức ăn. Cần lưu ý về an toàn thực phẩm ngay trong gia đình. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế