Thuốc tim mạch không làm tăng nặng biến chứng Covid-19

Công trình được đăng trên chuyên san Dược lâm sàng Anh, theo Medical News Today.

Các tác giả phát hiện các loại thuốc tim mạch kể trên không liên quan đến mức độ nhạy cảm nhiễm SARS-CoV-2 , tình trạng bệnh nặng hơn hoặc cần phải nhập viện. Trên thực tế, việc sử dụng những loại thuốc này dường như làm giảm khả năng tử vong do Covid-19 ở những người bị huyết áp cao.

Các phát hiện của nghiên cứu phần nào giúp bệnh nhân tim mạch đang sử dụng thuốc cảm thấy yên tâm, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục dùng thuốc tim mạch theo toa của bác sĩ.

Những người bị bệnh tim mạch có nguy cơ cao gặp các biến chứng nghiêm trọng khi mắc Covid-19, như thời gian nhập viện lâu hơn, khả năng tử vong cao hơn so với những người không mắc bệnh tim mạch.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới WHO ), tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở người bị bệnh tim mạch chiếm hơn 10%, cao nhất so với các bệnh khác như tiểu đường hoặc suy hô hấp mãn tính.