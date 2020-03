TP.HCM triển khai thêm bệnh viện chuyên tiếp nhận cách ly điều trị bệnh Covid-19

Do tình hình diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, hôm nay (10.3), Sở Y tế TP.HCM thông báo sẽ triển khai thêm một bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị cách ly người mắc bệnh Covid-19 tại huyện Cần Giờ.

Theo đó, toàn bộ cơ sở điều trị mới được đưa vào sử dụng trong thời gian qua của Bệnh viện (BV) huyện Cần Giờ (nay đổi tên là Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ) sẽ được chuyển đổi trở thành một bệnh viện “chuyên khoa” điều trị Covid-19. Bệnh viện có quy mô 300 giường.

Bệnh viện này sẽ được đầu tư bổ sung các trang thiết bị hồi sức hiện đại, lắp đặt các phòng cách ly áp lực (-), sắp xếp lại các khu vực điều trị đúng theo tiêu chuẩn của một bệnh viện chuyên khoa về dịch bệnh.

Sở Y tế TP.HCM sẽ luân phiên y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa của thành phố (TP) đến công tác tại BV huyện Cần Giờ.

Theo Sở Y tế TP.HCM, để đối phó với dịch Covid-19, về các khu cách ly tập trung các trường hợp có yếu tố dịch tễ nhưng chưa có triệu chứng lâm sàng, bên cạnh việc duy trì các khu cách ly tập trung tại mỗi quận, huyện, hiện nay Sở Y tế và Bộ Tư lệnh TP đã đưa vào sử dụng 3 khu cách ly tập trung tại huyện Nhà Bè (108 giường), huyện Củ Chi (350 giường) và huyện Cần giờ (200 giường).

Ngoài ra, TP.HCM còn có 3 khu cách ly đã sẵn sàng đưa vào sử dụng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý ở quận 12 (1.000 giường), huyện Hóc Môn (500 giường) và khuôn viên BV Quân y 175 (200 giường).

Các khu cách ly tập trung phòng bệnh Covid-19 này sẽ do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM chịu trách nhiệm quản lý về chuyên môn, phối hợp với Bộ Tư lệnh TP chịu trách nhiệm quản lý cơ sở hạ tầng và Công an TP quản lý an ninh trật tự.