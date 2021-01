Triệu chứng Covid-19 này có thể phá hủy việc ăn uống của bạn mãi mãi

Tuy nhiên, các nhà khoa học và bác sĩ đang bày tỏ lo ngại về mức độ phổ biến của vấn đề này, đặc biệt là khi một nghiên cứu gần đây trên Tạp chí Nội khoa cho thấy triệu chứng đặc biệt này đi kèm với hầu hết các trường hợp nhẹ Covid-19.

Trong nghiên cứu, khoảng 86% những người bị nhiễm Covid-19 nhẹ bị mất khứu giác và vị giác. Đa số lấy lại được nó trong vòng 3 tuần, nhưng 5% trong số những người được nghiên cứu vẫn chưa phục hồi các chức năng này kể từ thời điểm 6 tháng, theo Eat This, Not That!

Đối với những người có các triệu chứng Covid-19 ở mức độ trung bình hoặc nặng hơn, sự mất mát thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 4-7% mất khả năng ngửi hoặc nếm.

Theo Omid Mehdizadeh, bác sĩ tai mũi họng và thanh quản tại Trung tâm Sức khỏe Providence Saint John ở Santa Monica, California (Mỹ), Covid-19 không phải là loại virus duy nhất có tác dụng này.

Ông Mehdizadeh nói: “Chúng tôi không biết chính xác lý do tại sao nó xảy ra, nhưng virus nói chung có thể gây ra các vấn đề kéo dài và không chỉ vì bạn có thể bị tắc nghẽn. Nguyên nhân có thể xảy ra nhất là các sợi thần kinh kết nối não với mũi - gọi là khứu giác, ở phần trung tâm phía trước của não - có thể bị viêm khi bạn bị ốm”. Ông Mehdizadeh cho biết, điều đó có thể khiến các tế bào liên quan đến khứu giác và vị giác “chết đi”, theo Eat This, Not That!

Cuối cùng, các tế bào mới được tạo ra để thay thế chúng, nhưng có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng để quá trình đó đưa bạn trở lại đúng hướng. Với Covid-19 , một số người dường như mất nhiều thời gian hơn để lấy lại những cảm giác đó và lo ngại về sự mất mát vĩnh viễn. Đó sẽ là một vấn đề lớn, ông Mehdizadeh tin rằng, những giác quan này là không thể thiếu đối với chất lượng cuộc sống của bạn.

Ví dụ, những người lớn tuổi thường phải vật lộn với việc mất vị giác, và điều đó có xu hướng dẫn đến trầm cảm và các vấn đề dinh dưỡng.

Ông Mehdizadeh nói, nếu bạn không thể nếm thức ăn của mình, bạn sẽ ít muốn ăn hơn. Ngay cả khi bạn cố gắng ép bản thân vì đói, bạn có thể phải vật lộn để có đủ chất dinh dưỡng, ông Mehdizadeh nói thêm.

Về mặt khứu giác, đó có thể là một tổn thất sâu sắc không kém. "Bạn không biết mình nhận được bao nhiêu sự thích thú từ các mùi cho đến khi chúng biến mất. Ngay cả trên cơ sở tạm thời, bạn có thể cảm thấy buồn bã và mất mát đáng kể khi bạn không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì”, ông Mehdizadeh nói, theo Eat This, Not That!

Hãy tưởng tượng bạn không bao giờ có thể nếm thức ăn theo cách mà bạn đã làm chỉ vài tháng trước. Vậy điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những gì bạn chọn và không chọn ăn?