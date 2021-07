Triệu chứng khi mắc Covid-19 biến thể Delta khác với chủng virus ban đầu như thế nào?

Tính riêng tại Mỹ, ước tính khoảng 83% số trường hợp mới nhiễm đều do biến thể Delta . Vậy triệu chứng khi nhiễm biến thể này có khác so với virus ban đầu?

Các cuộc nghiên cứu cho thấy những dòng vắc xin ngừa Covid-19 hiện nay vẫn chứng tỏ hiệu quả bảo vệ trước nhiều biến thể khác nhau của virus SARS-CoV-2 , bao gồm biến thể Delta.

Tuy nhiên, về triệu chứng, có những khác biệt chính giữa biến thể Delta và virus ban đầu.

“Có vẻ như triệu chứng ho và mất khứu giác ít xảy ra ở bệnh nhân mắc biến thể Delta”, Đài NBC News dẫn lời bác sĩ Inci Yildirim của Đại học Yale (Mỹ).

Thay vào đó, những triệu chứng phổ biến bao gồm: Đau đầu, đau họng, sổ mũi, sốt. Đây là thông tin lấy từ các cuộc khảo sát tại Anh, nơi hơn 90% số trường hợp mắc Covid-19 là biến thể Delta.

So với các biến thể khác, biến thể Delta có tốc độ lây lan đặc biệt mạnh. Theo Đại học Yale, biến thể Delta lây gấp 50% lần so với biến thể Alpha, trong khi biến thể Alpha lây gấp 50% lần so với chủng virus ban đầu.

Báo cáo đăng trên chuyên san The Lancet cũng phát hiện nguy cơ nhập viện vì Covid-19 tăng gấp đôi ở bệnh nhân mắc biến thể Delta so với Alpha.