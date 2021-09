Trước khi bổ sung vitamin C tăng cường miễn dịch, cần lưu ý điều gì?

Vitamin rất cần thiết cho sự phát triển và sửa chữa các mô. Ngoài ra, vitamin C còn góp phần tạo ra collagen, chất sắt và làm lành vết thương.

Nhưng trong tất cả, vai trò được biết đến nhiều nhất của vitamin C là tăng cường miễn dịch . “Vitamin C là chất chống ô xy hóa có vai trò quan trọng với sức khỏe tổng thể, giúp tế bào giảm tổn thương do các gốc tự do, hỗ trợ hệ miễn dịch chống lại virus và vi khuẩn gây bệnh”, Popsugar dẫn lời bác sĩ người Mỹ Navya Mysor.

Vì cơ thể không thể tổng hợp vitamin C nên chúng ta cần phải nạp từ thức ăn và thực phẩm bổ sung. Dù có thể nạp vitamin C từ cả hai nguồn trên nhưng các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo hãy ưu tiên nạp từ thực phẩm tự nhiên.

Người trưởng thành nên bổ sung 60 đến 90 mg vitamin C/ngày. Họ có thể nạp nhiều hơn nhưng không quá 2.000 mg/ngày. Những món giàu vitamin C phổ biến là ớt, cam, quýt, bưởi, chanh, dâu tây, trái kiwi, bông cải xanh, rau bina và các loại rau lá xanh.

Nếu mọi người quá bận rộn, không có thời gian chuẩn bị những món rau xanh, trái cây giàu vitamin C hoặc đang đi du lịch xa thì thực phẩm bổ sung vitamin C lúc này là lựa chọn tốt.

Tuy nhiên, nếu dùng thực phẩm bổ sung vitamin C thì không nên dùng nhiều quá 1.000 mg/ngày. Thông thường, 1 viên bổ sung vitamin C sẽ có liều lượng là 1.000 mg. Nếu uống 2 viên/ngày thì có thể gây dư thừa vitamin C, lượng dự thừa này sẽ được đào thải ra ngoài, các chuyên gia cho biết.

Về thời điểm, mọi người có thể dùng viên uống vitamin C vào bất kỳ thời điểm trong ngày. Ưu tiên nạp vitamin C vào buổi sáng và chiều, tránh nạp vào buổi tối. Vitamin C có tính a xít, nếu dùng viên uống trước khi ngủ có thể gây ợ nóng.

Một điều quan trọng cũng cần lưu ý là thực phẩm bổ sung vitamin C thường nhạy cảm với ánh sáng. Do đó, chúng cần bảo quản nơi tối và thoáng mát, theo Popsugar.