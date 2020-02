Truyền hình trực tuyến: ‘Hiểu đúng về dịch bệnh nCoV’

Người nghi nhiễm vi rút Corona nCoV sẽ được tiếp nhận thông tin, phân luồng lối đi, thang máy riêng, không tiếp xúc với những bệnh nhân khác để đảm bảo an toàn phòng dịch. Người bệnh được cách ly theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm.

Rất nhiều người vẫn bỏ qua những trục trặc ở tim. Lý do là vì họ không lắng nghe được “lời của trái tim”.

Các nhân viên y tế Trung Quốc đã làm việc không ngừng nghỉ để chống lại sự lây lan của dịch bệnh Corona . Thật không may, một trong số họ đã đột tử do làm việc quá sức.

Chiều 5.2, Ban quản lý An toàn thực phẩm (BQL ATTP) TP.Đà Nẵng cho biết đã quyết định thu hồi lô hàng nước uống đóng chai AZ do không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.