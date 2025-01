Bác sĩ chỉ món ăn vặt cực tốt cho sức khỏe, vừa khỏe tim lại bổ não

Nói đến đồ ăn vặt lành mạnh, hạnh nhân được biết đến như một "siêu thực phẩm". Chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu, loại hạt ngon miệng này mang lại những lợi ích đáng kinh ngạc cho sức khỏe não bộ và tim mạch, theo tờ Times Now News.

Sau đây, bác sĩ sẽ lý giải tại sao hạnh nhân lại "siêu" đến vậy.

Hạnh nhân rất giàu vitamin E, giúp bảo vệ các tế bào não khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra Ảnh: AI

Tăng cường trí não của bạn với hạnh nhân

Bác sĩ Bimal Chhajer, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Saaol (Ấn Độ), giải thích vai trò quan trọng của hạnh nhân đối với sức khỏe não bộ. Hạnh nhân rất giàu vitamin E, giúp bảo vệ các tế bào não khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra. Từ đó giúp cải thiện trí nhớ và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Nutrition, Health and Aging cho thấy vitamin E có thể chống lại căng thẳng oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Hơn nữa, hạnh nhân là nguồn tuyệt vời của vitamin B2 và L-carnitine, các chất dinh dưỡng có tác dụng cải thiện chức năng thần kinh.

Chỉ cần ăn một nắm hạnh nhân mỗi ngày, khoảng 10-12 hạt, có thể giúp bạn tập trung hơn và tăng cường sự tỉnh táo. Chất béo và protein lành mạnh trong hạnh nhân cung cấp năng lượng bền vững cho não, khiến chúng trở thành món ăn nhẹ hoàn hảo cho những nhiệm vụ đòi hỏi vận dụng trí não nhiều.

Hạnh nhân bảo vệ sức khỏe tim mạch như thế nào?

Hạnh nhân cũng có tác dụng mạnh mẽ đối với sức khỏe tim mạch. Tiến sĩ Chhajer cho biết: Hạnh nhân chứa chất béo không bão hòa đơn giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, giảm đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ Circulation cho thấy tiêu thụ hạnh nhân thường xuyên có thể giảm tới 10% mức cholesterol xấu, một yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tim. Magiê và kali trong hạnh nhân còn có tác dụng điều hòa huyết áp và duy trì nhịp tim ổn định, giúp tăng cường thêm lợi ích cho tim mạch.

Chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin E, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa viêm và duy trì sức khỏe mạch máu. Nghiên cứu từ tạp chí y sinh American Journal of Clinical Nutrition xác nhận rằng hạnh nhân có thể cải thiện chức năng nội mô, rất quan trọng để việc lưu thông máu được trơn tru và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Hạnh nhân chứa chất béo không bão hòa đơn giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, giảm đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ Ảnh: AI

Cách đưa hạnh nhân vào chế độ ăn uống

Chúng ta có thể dễ dàng thưởng thức hạnh nhân bằng nhiều cách:

Ăn vặt thông minh: Nhai một nắm hạnh nhân rang vào giữa buổi sáng hoặc buổi tối.

Ngâm qua đêm: Hạnh nhân ngâm dễ tiêu hóa hơn và có kết cấu kem. Chỉ cần ngâm qua đêm, lột vỏ và ăn vào sáng sớm.

Tăng cường bữa sáng: Thêm hạnh nhân cắt nhỏ vào ngũ cốc, bột yến mạch hoặc sinh tố buổi sáng để có khởi đầu ngày mới bổ dưỡng.

Món ăn vặt từ hạt: Chuẩn bị bánh sandwich bơ hạnh nhân hoặc xay hạnh nhân vào sữa lắc để có món ăn vặt bổ dưỡng, thơm ngon.

Tuy nhiên, cần ăn hạnh nhân điều độ, ăn quá nhiều có thể tăng lượng calo quá mức, có khả năng gây tăng cân. Tiến sĩ Chhajer khuyên nên tiêu thụ khoảng 10 - 12 hạt hạnh nhân mỗi ngày để đạt được lợi ích tối đa mà không quá mức, theo Times Now News.