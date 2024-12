Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện loại cải tốt cho tim mạch, giấc ngủ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Rau hấp hay rau luộc tốt hơn?; Top thực phẩm giúp giảm cholesterol cao; 4 triệu chứng cảnh báo bệnh viêm phổi không được phớt lờ...

Ăn gì để vừa khỏe tim, vừa dễ ngủ?

Sức khỏe tim và giấc ngủ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Mất ngủ, thiếu ngủ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, trong khi vấn đề về tim cũng ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ.

Cải Brussels hay còn gọi là bắp cải tí hon. Đây là loại thực vật cùng họ với bông cải xanh, cải xăng và bắp cải. Cải Brussels rất có lợi cho sức khỏe nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và nhiều dưỡng chất quan trọng khác.

Bắp cải Brussels chứa các dưỡng chất có thể giúp cùng lúc cải thiện sức khỏe tim mạch và giúp dễ ngủ ẢNH: PEXELS

Một chén cải Brussels có thể cung cấp đến 80% nhu cầu vitamin C trong ngày. Loại vitamin này không chỉ cần cho hoạt động miễn dịch mà còn là chất chống ô xy hóa giúp chống lại các gốc tự do.

Cải Brussels cũng giàu kali và ít natri, nhờ đó có tác dụng kiểm soát huyết áp. Ngoài ra, hàm lượng tryptophan trong cải Brussels còn đóng vai trò quan trọng giúp tạo ra chất dẫn truyền thần kinh serotonin và hoóc môn melatonin có tác dụng giúp dễ chìm vào giấc ngủ.

Một số bằng chứng nghiên cứu còn cho thấy anthocyanin và glucosinolate trong cải Brussels có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch, não bộ và gan. Nghiên cứu công bố trên chuyên san Molecules phát hiện chất glucosinolate khi vào cơ thể sẽ phân hủy thành isothiocyanate. Chất này có tác dụng kích hoạt cơ chế chống ô xy hóa tự nhiên của cơ thể để bảo vệ tế bào.

4 triệu chứng cảnh báo bệnh viêm phổi không được phớt lờ

Viêm phổi là tình trạng mà các túi khí nhỏ trong phổi, hay còn gọi là phế nang, bị viêm nhiễm và chứa đầy dịch mủ. Đây là căn bệnh có thể gây tử vong nếu chủ quan và không điều trị kịp thời.

Những tác nhân chính gây viêm phổi là vi khuẩn, virus và nấm. Trong một số trường hợp, hít phải thực phẩm, vật lạ hay hóa chất gây hại cũng có thể gây viêm phổi. Tùy loại viêm phổi mà bác sĩ sẽ có cách điều trị khác nhau.

Ho là triệu chứng thường gặp của viêm phổi ẢNH: PEXELS

Các triệu chứng thường gặp của viêm phổi gồm:

Hụt hơi. Hiệp hội Phổi Mỹ cho biết nếu không vận động thể chất gì nhiều, chỉ thực hiện vài hoạt động đơn giản như đi bộ, di chuyển bàn ghế mà cảm thấy hụt hơi thì rất có thể phổi đang có vấn đề. Một trong những vấn đề đó là viêm phổi.

Nguyên nhân là do viêm phổi sẽ khiến túi khí nhỏ trong phổi bị viêm. Tình trạng này làm ảnh hưởng đến khả năng trao đổi khí của phổi, dẫn đến hụt hơi, khó thở.

Ho có đờm. Chúng ta thỉnh thoảng vẫn bị ho. Tuy nhiên, cơn ho sẽ mau chóng khỏi. Nhưng nếu ho liên tục, kèm theo đờm đổi màu hay có máu thì có thể đây là dấu hiệu của viêm phổi.

Ở người khỏe mạnh, những cơn ho đột nhiên xuất hiện sẽ giúp tống chất bẩn trong đường hô hấp ra ngoài, nhờ đó loại bỏ mầm bệnh xâm nhập và chất gây kích ứng. Tuy nhiên, họ liên tục và dữ dội lại là triệu chứng thường gặp của nhiễm trùng đường hô hấp dưới.

Rau hấp hay rau luộc tốt hơn?

Cách chế biến rau củ ảnh hưởng rất lớn đến hương vị và chất lượng của món ăn. Luộc và hấp là 2 phương pháp phổ biến, nhưng mỗi phương pháp lại mang đến những đặc điểm riêng biệt.

Rau luộc thường mềm, dễ ăn, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, quá trình luộc có thể làm mất đi một phần vitamin và khoáng chất, đồng thời khiến rau củ trở nên nhạt hơn.

Hấp là phương pháp dùng sức nóng của hơi nước để làm chín thức ăn, nhờ đó, các vitamin và khoáng chất sẽ không bị thất thoát ra ngoài Ảnh: Freepik

Ngược lại, rau củ hấp giữ được trọn vẹn màu sắc, hương vị tự nhiên và nhiều dưỡng chất hơn. Rau hấp thường giòn, ngọt và có vị đậm đà hơn so với rau luộc.

Bà Jillian Kubala, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, so sánh lợi ích sức khỏe của rau luộc và rau hấp.

Rau củ hấp. Hấp là phương pháp nấu ăn dùng sức nóng của hơi nước để làm chín thức ăn.

Thay vì ngâm trực tiếp thực phẩm vào nước sôi như khi luộc, hấp sử dụng hơi nước bốc lên từ nước sôi để truyền nhiệt. Nhờ đó, các vitamin và khoáng chất sẽ không bị thất thoát ra ngoài, mà được giữ lại trọn vẹn trong thực phẩm.

Đặc biệt, các vitamin như vitamin C, beta-carotene và các chất chống oxy hóa flavonoid rất dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao và tan trong nước.

Khi luộc rau, các vitamin này thường bị hòa tan vào nước luộc, khiến lượng dinh dưỡng trong rau bị giảm đi đáng kể.

Ngược lại, khi hấp, các vitamin này được bảo quản tốt hơn, giúp chúng ta hấp thụ tối đa các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Hấp vẫn gây ra mất vitamin C, nhưng nó là lựa chọn tốt hơn so với luộc. Theo nghiên cứu, lượng vitamin C bị mất sau 5 phút hấp rau là 14,3 - 8,6%, trong khi lượng vitamin C bị mất sau 5 phút luộc là 54,6 - 40,4%.