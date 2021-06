Tưởng đau bụng hóa ra nhiễm trùng huyết nặng

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh : Ngay sau khi đến cấp cứu, tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu, bệnh nhân bắt đầu lừ đừ nhiều hơn, sốt cao 39 độ C, huyết áp dao động, có lúc tuột xuống, nhịp thở nhanh và nông. Kết quả CT bụng ghi nhận túi mật to kích thước khoảng 52 x 90 mm, vách mỏng, có sỏi đường kính khoảng 6,6 mm.

Theo các bác sĩ, nhiễm trùng đường mật là một trong những biến chứng nguy hiểm của tắc mật với tỷ lệ tử vong lên đến 37% nếu không được can thiệp kịp thời. Do vậy dẫn lưu đường mật là một chỉ định cần thiết nhằm tạm thời giảm áp tình trạng nhiễm trùng, giảm đau, tạo điều kiện cho cuộc phẫu thuật sau này diễn ra an toàn cho bệnh nhân. Phẫu thuật có đặt dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da là kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn dưới hướng dẫn của hình ảnh siêu âm.