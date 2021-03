Uống vitamin này làm tăng sức mạnh cho tinh binh

Tuy nhiên, các vitamin tăng cường khả năng sinh sản nam, có thể giúp cải thiện số lượng tinh trùng, tiến sĩ Juan Alvarez, nhà nội tiết sinh sản tại Trung tâm Sinh sản Illinois (Mỹ), cho biết.

Cần lưu ý là, khi cố gắng mang thai, điều tối quan trọng là phải ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên.

Sau đây là những loại vitamin được khoa học phát hiện có thể tăng cường khả năng sinh sản của nam giới, theo Business Insider.

1. Vitamin E

Nghiên cứu cho thấy vitamin E cùng với selen có tác dụng tăng cường khả năng di chuyển của tinh trùng - hoặc khả năng tinh trùng bơi đến gặp trứng - ở nam giới vô sinh.

Phòng khám Mayo khuyến nghị 15 mg/ngày, với lượng không quá 180 mg, vì điều này có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

2. Vitamin C

Vitamin C là một chất chống ô xy hóa có thể giúp cải thiện chất lượng tinh trùng.

Một đánh giá năm 2020, đã chứng minh các loại vitamin giúp tăng khả năng sinh sản của nam giới mạnh mẽ nhất bao gồm vitamin C, L-carnitine, vitamin E và kẽm. Tiến sĩ Alvarez khuyến nghị nên bổ sung 1000 - 2000 mg vitamin C mỗi ngày.

3. L-carnitine

Nghiên cứu cho thấy L-carnitine có thể giúp tăng chất lượng tinh trùng và sự di chuyển của tinh trùng.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ báo cáo rằng cơ thể đã có thể tạo ra đủ lượng carnitine, vì vậy không cần bổ sung.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng dùng 2 gram mỗi ngày trong 2 tháng sẽ làm tăng khả năng vận động của tinh trùng.

4. Vitamin D

Nghiên cứu cho thấy bổ sung nhiều Vitamin D giúp kiểm soát mức canxi - chất cần thiết cho khả năng vận động của tinh trùng. Tiến sĩ Alvarez khuyến nghị 15 mcg vitamin D mỗi ngày, theo Business Insider.

5. Kẽm

Kẽm tham gia vào nhiều quá trình kết hợp và xâm nhập vào trứng.

Nghiên cứu cũng báo cáo rằng lượng kẽm thấp có liên quan đến vô sinh nam.

Tiến sĩ Alvarez đề xuất vitamin dành cho nam giới trước khi có con - có chứa kẽm do kẽm có khả năng tăng cường sản xuất testosterone, số lượng tinh trùng và chức năng của tinh trùng.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ khuyến cáo không quá 40 mg kẽm mỗi ngày, vì quá nhiều có thể dẫn đến các tác dụng phụ có hại như nôn mửa, tiêu chảy, đau đầu và suy giảm hệ miễn dịch.

6. A xít folic

Theo tiến sĩ Alvarez, a xít folic có thể giúp giảm các bất thường về tinh trùng. Phòng khám Mayo khuyến cáo người lớn uống không quá 400 microgam mỗi ngày.

Điều quan trọng cần lưu ý là ảnh hưởng của a xít folic và kẽm đối với khả năng sinh sản của nam giới vẫn còn đang tranh cãi.

Một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ không tìm thấy ích lợi của kẽm và a xít folic đối với chất lượng tinh dịch hoặc tỷ lệ sinh sản ở nam giới, theo Business Insider.

Nam giới có nên uống vitamin trước khi có con không?

Tiến sĩ Alvarez khuyên, những nam giới có thông số tinh dịch bất thường nên bắt đầu dùng L-carnitine, vitamin E và dầu cá Omega-3 DHA vì những chất bổ sung này đã được chứng minh là có hoạt tính chống ô xy hóa tuyệt vời.

Ông khuyên nên dùng trong 2 - 3 tháng, đó là khoảng thời gian cần thiết để tinh trùng phát triển, theo Business Insider.

Nguyên nhân gây ra số lượng tinh trùng thấp

• Uống nhiều rượu

• Hút thuốc

• Béo phì

• Mặc đồ lót bó sát

• Căng thẳng

• Buồn chán

Mặc dù có bằng chứng hạn chế nhưng theo Mayo Clinic, vitamin hỗ trợ sinh sản nam có thể giúp tinh trùng khỏe mạnh và tăng cường khả năng sinh sản.

Nghiên cứu cho thấy, bổ sung chất chống ô xy hóa, bao gồm L-carnitine, vitamin E và vitamin C, trong 3 đến 6 tháng trước khi có con - đã cải thiện sức khỏe của tinh trùng.

Điều này củng cố cho một nghiên cứu trước đây cho thấy những người đàn ông dùng vitamin E (và selen) trong 6 tháng, đã tăng khả năng sinh sản, bao gồm khả năng di chuyển, phần trăm sống và phần trăm tinh trùng bình thường.

Tiến sĩ Alvarez khuyến cáo nên dùng trong ít nhất là 3 tháng - là thời gian để tinh trùng trưởng thành và có thể thụ tinh với trứng.

Khi nào nên đi chữa vô sinh?

Nên đi khám nếu gặp vấn đề về cương cứng, đau hoặc nổi cục ở tinh hoàn, vợ hoặc chồng trên 35 tuổi hoặc mới phẫu thuật liên quan đến háng, tuyến tiền liệt hoặc tinh hoàn.

Hãy đi khám nếu đã cố gắng hơn 1 năm mà vẫn chưa có thai.

Chất lượng tinh trùng giảm dần theo tuổi tác, đặc biệt là sau tuổi 40.

Ngoài ra, John Hopkins Medicine báo cáo rằng rối loạn tinh trùng - là tình trạng khó sản xuất tinh trùng, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Nguyên nhân có thể do bệnh di truyền, nhiễm trùng, các vấn đề về hoóc môn và các yếu tố lối sống như sử dụng quá nhiều rượu, thuốc lá.

Cứ 7 cặp vợ chồng thì gần 1 cặp gặp khó khăn trong việc mang thai hoặc phải cố gắng từ 1 năm trở lên mới có thể mang thai. Và tiến sĩ Alvarez nói rằng, cần biết là vô sinh nam cũng phổ biến như vô sinh nữ.

Tiến sĩ Alvarez cho biết, nói chung, 1/3 các trường hợp vô sinh là do các vấn đề sinh sản của nam giới, 1/3 do các vấn đề sinh sản của nữ giới và 1/3 do các vấn đề sinh sản của cả nam và nữ hoặc các yếu tố không xác định, theo Business Insider.

Khả năng sinh sản của nam giới có thể được hỗ trợ bằng các tập trung vào việc cải thiện khả năng di chuyển của tinh trùng, cải thiện số lượng tinh trùng và tăng hoạt động chống ô xy hóa.

Vì lý do này, tiến sĩ Alvarez nói rằng uống vitamin tổng hợp hỗ trợ sinh sản nam hằng ngày bao gồm kẽm, a xít folic, vitamin C và vitamin D, có thể giúp tăng cường sức khỏe của tinh trùng, theo Business Insider.