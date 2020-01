Vi rút gây viêm phổi 'lạ' có thể lây truyền từ người sang người

Cuộc họp có sự tham dự của chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Theo thông tin được Bộ Y tế công bố khuya 21.1 (sau kết thúc cuộc họp), số mắc viêm phổi lạ (viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona - nCoV) tăng nhanh tại Trung Quốc. Đến ngày 21.1, nước này đã ghi nhận 291 trường hợp mắc (trong đó 15 trường hợp là nhân viên y tế mắc bệnh), 5 trường hợp tử vong (các trường hợp này đều có bệnh nền mạn tính).

Ngoài tỉnh Hồ Bắc, một số tỉnh, thành phố tại Trung Quốc cũng đã ghi nhận trường hợp bệnh (Thượng Hải, Quảng Đông, Bắc Kinh, Thẩm Quyến).

Hệ thống giám sát dịch được kích hoạt trước nguy cơ dịch viêm phổi "lạ" xâm nhập ẢNH TUẤN DŨNG

Hiện nay, một số nước trong khu vực cũng đã ghi nhận các trường hợp bệnh xâm nhập như: Thái Lan (2 trường hợp), Nhật Bản (1 trường hợp) và Hàn Quốc (1 trường hợp).

Tổ chức Y tế thế giới nhận định, bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đã có khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người. Trong ngày 22.1, WHO sẽ tổ chức cuộc họp Ủy ban đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng để quyết định xem xét vụ dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại Trung Quốc liệu đã đủ các điều kiện là Sự kiện Y tế công cộng được quốc tế quan tâm (PHEIC).

Việt Nam kích hoạt hệ thống giám sát

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút nCoV diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và có nguy cơ xâm nhập nước ta, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với WHO cập nhật tình hình dịch bệnh, triển khai kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do nCoV, kích hoạt toàn bộ hệ thống giám sát, điều trị để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào nước ta.

Tại cuộc họp, các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh, nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Trung Quốc, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta là hoàn toàn có thể do sự giao lưu đi lại, thương mại, du lịch gia tăng đột biến, cũng như khả năng lây lan hạn chế từ người sang người của vi rút nCoV.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo Bộ Y tế cần tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc và tại Việt Nam để kịp thời nâng mức đáp ứng theo tình huống xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Việt Nam; tiếp tục giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại cửa khẩu, cơ sở y tế, cộng đồng; sẵn sàng công tác thu dung, cấp cứu, điều trị, phòng chống nhiễm khuẩn tại các bệnh viện.

Đặc biệt, trong dịp tết Nguyên đán, các đơn vị y tế phải tổ chức thường trực chống dịch, không để bị động khi dịch bệnh xâm nhập vào nước ta.