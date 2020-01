Vì sao không có ngưỡng an toàn khi uống rượu bia?

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tác hại của rượu, bia chính là do chất cồn (ethanol) gây ra. Ngay với liều nhỏ và từ từ, chất cồn này gây độc mạn tính cho các cơ quan và mô trong cơ thể, làm tổn thương tế bào và dẫn đến hậu quả là mắc các bệnh mạn tính (ung thư, bệnh lý tim mạch, xơ gan, rối loạn tâm thần,...), ảnh hưởng đến phát triển thể chất và tinh thần. Ethanol cũng gây nhiễm độc cấp tính, tác động lên cấu trúc và dẫn truyền của thần kinh trung ương, làm rối loạn phối hợp động tác, giảm tỉnh táo, rối loạn nhận biết, ảnh hưởng đến hành vi, từ đó gây ra các hậu quả cho người uống và người xung quanh (thương tích, tai nạn giao thông, bạo lực...).

Nhiều bệnh cấp và mãn tính do tác hại của rượu, bia

Về lâu dài, chất cồn trong rượu, bia gây lệ thuộc, làm cho người uống phải gia tăng liều dùng và tái sử dụng. Việc uống rượu, bia thường xuyên cũng dẫn đến thích nghi thần kinh, khiến cho việc giảm liều lượng hoặc ngừng uống sẽ dẫn đến hội chứng “cai rượu”, người nghiện khó vượt qua. Lệ thuộc rượu, bia sẽ gây ra loạn thần do rượu và mắc các bệnh mạn tính.

Chuyên gia chống độc khuyến cáo, không thể có được một tiêu chuẩn chung uống bao nhiêu là có hại bởi vì việc dung nạp và nguy cơ do uống rượu bia khác nhau phụ thuộc vào tuổi, giới tính và các đặc tính sinh học khác của từng người, cũng như hoàn cảnh và cách thức uống rượu, bia khác nhau. Do đó, không có mức độ uống rượu, bia nào là an toàn. Chỉ uống một lượng rất nhỏ rượu, bia cũng có thể gây ra các nguy cơ và hậu quả sức khỏe