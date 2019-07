Vì sao trẻ nhỏ khi đói không nên ăn quả vải?

Theo tư liệu của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, năm 2017, tại Cao Bằng có 5 trẻ nhập viện điều trị, trong đó 3/5 trẻ tử vong sau ăn vải. Trước đó, năm 1999 tại tỉnh Bắc Giang trong mùa thu hoạch vải thiều đã xuất hiện một số ca bệnh là trẻ em với biểu hiện lâm sàng như hội chứng viêm não cấp (HCVNC) nhưng diễn biến tối cấp, gây tử vong ở trẻ em sống ở một số huyện miền núi trồng vải. Trước thực tế đó, ngành y tế địa phương và các chuyên gia của Bộ Y tế đã có các điều tra tìm kiếm nguyên nhân.

Năm 2007, tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, các nhà khoa học đã phối hợp với các nhà khoa học của Viện Pasteur Paris nghiên cứu về nguyên nhân tử vong ở trẻ em trong mùa vải chín.

GS Phan Thị Ngà, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, người có hơn 30 năm nghiên cứu về các tác nhân gây bệnh viêm não, cho biết: Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đã xác định nguyên nhân gây HCVNC giai đoạn 2008 - 2011 tại Bắc Giang. Trong số các tác nhân gây HCVNC, ngoài các trường hợp do vi rút viêm não Nhật Bản , còn có một số trường hợp do vi rút đường ruột. Nhưng cũng với nghiên cứu này, lần đầu tiên nhóm nghiên cứu đã xác định tác nhân khiến 9 trẻ có triệu chứng HCVNC là do hoạt chất Hypoglycin A/Methylenecyclopropylglycine (HGA/MCPG) trong quả vải chín.