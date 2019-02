Viêm tụy cấp là gì mà sau tết nhiều 'sâu rượu' nhập viện?

Nghiên cứu cho thấy đàn ông trung niên có thể hít đất (còn gọi là chống đẩy) liên tục hơn 40 cái sẽ giảm 96% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch so với những người có thể hít đất ít hơn 10 cái, theo Mail Online.

Bệnh nhân nhập viện vì bị nhiễm trùng bàn chân trái rất nặng do đi dép kẹp. Khi đó, bệnh nhân cũng mới biết mình bị đái tháo đường.

TP.HCM và các tỉnh Nam bộ đang trong những ngày nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ cao. Bác sĩ cảnh báo, đột quỵ do nhiệt rất nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong tương đương với đột quỵ do tim hay đột quỵ do não.