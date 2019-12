Viện phí tăng với người không dùng bảo hiểm y tế

Nghệ An, giá dịch vụ giường điều trị tăng khá cao, trong đó BV hạng đặc biệt tăng 15,2%, BV hạng 1 tăng 14,6%, BV hạng 2 tăng 5%, BV hạng 3 tăng 10,5% và BV hạng 4 tăng 7,1%. Giá DVKT và xét nghiệm tăng khoảng 5%... Với mức tăng này, có hơn 300.000 người không tham gia BHYT sẽ bị ảnh hưởng. Nghệ An có gần 3 triệu người tham gia BHYT (gần 90% dân số) và hơn 300.000 người chưa tham gia BHYT (chủ yếu là tiểu thương, * Tại, giá dịch vụ giường điều trị tăng khá cao, trong đó BV hạng đặc biệt tăng 15,2%, BV hạng 1 tăng 14,6%, BV hạng 2 tăng 5%, BV hạng 3 tăng 10,5% và BV hạng 4 tăng 7,1%. Giá DVKT và xét nghiệm tăng khoảng 5%... Với mức tăng này, có hơn 300.000 người không tham gia BHYT sẽ bị ảnh hưởng. Nghệ An có gần 3 triệu người tham gia BHYT (gần 90% dân số) và hơn 300.000 người chưa tham gia BHYT (chủ yếu là tiểu thương, kinh doanh cá thể, có thu nhập và mức sống trung bình trở lên). * Ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết bắt đầu từ ngày 1.1.2020, tỉnh này sẽ áp dụng tăng giá các DVKT y tế đối với người không dùng BHYT. Giá các DVKT tăng trung bình từ 1 - 4%. Theo ông Nam, hiện Bạc Liêu có khoảng 12% người dân không tham gia BHYT (chủ yếu họ có thu nhập trung bình trở lên). * Ngày 6.12, Nghị quyết về giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở KCB công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1.1.2020. Ông Nguyễn Hoàng Sa, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cho biết hiện tỉnh Cà Mau có khoảng 10% người dân chưa có BHYT. Đối với người bệnh bắt đầu điều trị tại cơ sở KCB trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực thì được tiếp tục áp dụng mức giá quy định ở thời điểm bắt đầu điều trị cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.