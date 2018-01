Ngày 10.1, PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết vụ 92 công nhân Công ty TNHH Estilo 2 Vina (chuyên may mặc) tại khu công nghiệp Tân Phú Trung (H.Củ Chi) nhập viện ngày 28.12.2017 không phải do ngộ độc thực phẩm.

Theo bà Lan, kết quả xét nghiệm thức ăn, mẫu bệnh phẩm, kết hợp điều tra dịch tễ đều không thấy có nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm đối với 92 công nhân.

Như Thanh Niên thông tin, trưa 28.12.2017 tại công ty trên có khoảng 230 công nhân ăn cơm với canh rau dền, thịt kho, tép rang; chiều cùng ngày, khoảng 200 công nhân ăn nui và mì nấu thịt heo. Sau đó, nhiều công nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, đau bụng, nôn ói. Có 92 công nhân nhập viện.

Duy Tính