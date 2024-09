Sức mạnh chip iPhone 16 Pro vượt qua cả MacBook

Danh sách Geekbench 6 cho “iPhone17,2” đã xuất hiện tương ứng với mã định danh của Apple dành cho iPhone 16 Pro Max, một trong hai smartphone chạy chip A18 Pro. Điểm lõi đơn dành cho CPU là 3.409, trong khi điểm đa lõi là 8.492, tương ứng mức cải thiện 18% so với chip A17 Pro vốn đạt điểm 2.884 và 7.476 trong bài kiểm tra với iPhone 15 Pro Max gần đây.



Bản thân Galaxy S24 Ultra với chip Snapdragon 8 Gen 3 thậm chí còn không thể đánh bại iPhone 15 Pro chứ chưa nói đến các mẫu iPhone 16 Pro. Điện thoại tốt nhất năm 2024 của Samsung chỉ đạt số điểm 2.283 và 6.417 trên Geekbench 6.

So sánh điểm Geekbench 6 của các mẫu smartphone hàng đầu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Đối với điện thoại Pixel 9 trang bị chip Tensor G4 mới nhất của Google, chúng thậm chí không thể sánh được với Galaxy S24 Ultra. Pixel 9 Pro XL chậm hơn A18 Pro gần 50% trong các bài kiểm tra này, với số điểm 1.974 và 4.749 trên Geekbench 6.

Chuyển sang máy Mac, A18 Pro có điểm cao hơn chip Apple M1 có trên MacBook Air và Pro ra mắt năm 2020. MacBook Air M1 chỉ đạt 2.340 điểm (lõi đơn) và 8.255 (đa lõi), trong đó sức mạnh đa lõi bắt nguồn từ việc Apple đưa các lõi mạnh hơn vào chip silicon tùy chỉnh của mình.

Điều thú vị là iPhone 16 Pro Max cũng đánh bại MacBook Pro M3 Pro trong các bài kiểm tra lõi đơn, mặc dù thất bại trước sức mạnh đa lõi.

So sánh điểm Geekbench 6 với một số máy MacBook cũ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Cuối cùng, điểm chuẩn iPad Pro M4 được thực hiện cách đây vài tháng cho thấy M4 hoạt động tốt hơn nhiều so với A18 Pro trong cả bài kiểm tra lõi đơn và đa lõi. Tuy nhiên, do M4 là chip máy tính bảng/máy tính xách tay, vì vậy Apple có nhiều tự do hơn để thúc đẩy hiệu suất.

Những chiếc máy Mac với chip M4 đầu tiên sẽ ra mắt vào tháng tới, trong đó các phiên bản M4 Pro và M4 Max sẽ cung cấp sức mạnh cho MacBook Pro 2024 và các máy tính khác thậm chí còn nhanh hơn A18 Pro.

Một lưu ý rằng điểm chuẩn không nói lên toàn bộ câu chuyện. Bản thân Galaxy S24 và Pixel 9 vẫn là những mẫu smartphone tuyệt vời, không gây bất kỳ vấn đề nào về hiệu suất khi sử dụng hằng ngày. Điều đó có nghĩa người dùng không phải lúc nào cũng tận dụng được hết sức mạnh tối đa của A18 Pro nếu mua iPhone 16 Pro. Tuy nhiên, nó cho thấy các đối thủ của Apple còn lâu mới có thể sánh được với iPhone khi nói đến hiệu suất chip.