Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của khối MTTQ và đoàn thể, mà còn là dấu mốc lịch sử ghi nhận bước trưởng thành sau hợp nhất, mở ra kỳ vọng lớn lao của nhân dân về một chỉnh thể thống nhất, quy tụ sức mạnh của nhiều lực lượng chính trị - xã hội rộng lớn. Nhân dân tin tưởng từ diễn đàn đại hội này sẽ khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo, dẫn dắt phong trào quần chúng, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tự tin vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Điểm tựa của sự cộng hưởng sau hợp nhất chính là vai trò dẫn dắt, đồng hành và kết nối. Mỗi tổ chức thành viên trong Đảng bộ đều có lịch sử, chức năng và thế mạnh riêng, nhưng khi hòa chung trong một chỉnh thể, những lợi thế ấy trở thành sức mạnh to lớn hơn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức Đảng trong Tổng liên đoàn Lao động VN, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ VN, Hội Nông dân VN, Hội Cựu chiến binh VN… đã góp phần đưa nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn một cách sinh động, kịp thời và hiệu quả.

Thực tiễn cho thấy từng tổ chức chính trị - xã hội đều có những thành quả nổi bật. Sức mạnh cộng hưởng của các tổ chức Đảng trong khối MTTQ và đoàn thể T.Ư vì vậy trở thành động lực quan trọng. Đó không chỉ là sự bổ sung thế mạnh cho nhau, mà còn là sự gắn kết trách nhiệm chính trị, tình cảm cách mạng và niềm tin với nhân dân. Khi các phong trào thi đua của công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ và các đối tượng khác trong xã hội cùng lan tỏa, tiếng nói của Đảng bộ không chỉ vang lên trong nghị quyết mà còn hiện hữu trong đời sống hằng ngày của nhân dân.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu và nhiều thách thức mới, sức mạnh ấy càng trở nên cần thiết. Một khối Đảng bộ thống nhất, đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân sẽ là điểm tựa để cả hệ thống chính trị vững vàng trước sóng gió, đồng thời cũng là nơi nhân dân gửi gắm niềm tin và khát vọng phát triển. Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư vì thế mang theo kỳ vọng lớn: xác định tầm nhìn mới, khơi dậy khát vọng mới, tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng để đáp ứng niềm tin yêu của nhân dân.

Sức mạnh cộng hưởng sau hợp nhất không chỉ tạo động lực cho phong trào hôm nay, mà còn mở ra triển vọng để Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân kỳ vọng, từ nền tảng đoàn kết và sáng tạo ấy, đại hội lần thứ nhất sẽ trở thành mốc son khẳng định ý Đảng - lòng dân hòa quyện, đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.