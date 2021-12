Sức mạnh nào giúp doanh nghiệp 'vượt bão' Covid-19?

Từ tinh thần tập thể...

Covid-19 kéo dài suốt thời gian qua đã tác động rất lớn tới sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp. Rất khó để đưa ra những dự báo về thị trường khi dịch bệnh chưa hoàn toàn được kiểm soát. Do đó, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều phải có sự điều chỉnh kịp thời để phù hợp với bối cảnh thực tế. Đối với doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, hệ thống trải dài trên nhiều địa phương và đội ngũ nhân sự đông đảo, điều này không hề dễ dàng.

Chia sẻ từ đại diện thương hiệu gạo A An, trong bối cảnh phải liên tục thực hiện các lệnh giãn cách nghiêm ngặt, khâu vận chuyển không thật sự thuận lợi, hiệu quả kinh doanh gặp nhiều trở ngại thì chính doanh nghiệp trở thành điểm tựa cho nhân viên và cũng chính nhân viên trở thành lực lượng quan trọng nhất của doanh nghiệp, cùng nhau vượt khó.

"Nếu chuỗi sản xuất và kinh doanh gián đoạn hay ngưng trệ, rất khó để doanh nghiệp đảm bảo việc làm cho đầy đủ nhân viên. Nhưng, nếu không có sự đồng hành của tập thể, doanh nghiệp không thể đảm bảo hoạt động trong giai đoạn “lửa thử” này" - vị này nói.

Xác định duy trì chuỗi cung ứng và vận hành các hoạt động ngay cả trong hoàn cảnh dịch bệnh, một trong những quyết sách đầu tiên của Ban lãnh đạo là cố gắng hết sức ổn định việc làm và đảm bảo thu nhập cho nhân viên. Theo đó, công ty chăm lo điều kiện 3 tại chỗ đầy đủ, ưu tiên vắc xin cho đội ngũ trực tiếp tham gia sản xuất tại nhà máy và kinh doanh tại cửa hàng khi nguồn cung vaccine thời gian đầu còn khan hiếm... Đó là yếu tố cốt lõi để gạo A An đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trong điều kiện không lý tưởng nhất. Xuyên suốt mùa dịch, gạo A An vẫn giữ nguyên giá bán và nỗ lực hết sức để giao hàng nhanh, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Hơn 4 tháng đối diện với thực tế nhiều thử thách, hơn bao giờ hết sức, mạnh của sự đồng hành và sẻ chia trong tập thể đã phát huy tối đa giá trị . Gạo A An có một đội ngũ nhiệt huyết, năng động, không ngại khó khăn và luôn nỗ lực “vượt khó” cùng tập thể suốt thời gian qua.

... tới sẻ chia “Hạt gạo nghĩa tình”

Đây là chương trình đặc biệt mà gạo A An thực hiện xuyên suốt mùa dịch vừa qua, bắt đầu từ những chuyến xe đầu tiên mang túi gạo yêu thương đến “điểm nóng” bùng dịch đầu tiên trong năm 2021 là Bắc Giang, Bắc Ninh. Sau đó, chuyến xe “Hạt gạo nghĩa tình” đã có mặt ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, kịp thời phối hợp với địa phương các cấp để hỗ trợ hơn 1.300 tấn gạo, máy thở giúp người dân có thêm động lực vượt qua những khó khăn trước mắt.

Mỗi túi gạo là một tấm lòng. Có thể gạo A An chưa thể đến được với tất cả các địa phương, đến từng gia đình trong thời điểm đại dịch bùng phát quá mạnh mẽ. Thế nhưng, đó là sự chia sẻ thiết thực, đúng thời điểm giúp hàng chục ngàn người dân có thêm những bữa cơm no. Đó là những nghĩa cử ấm áp và chân thành, hưởng ứng và lan tỏa rộng rãi hơn nữa truyền thống nhân văn trong mỗi người Việt Nam. Bằng nhiều cách và thông qua nhiều tổ chức, đơn vị, gạo A An đã đến được tận tay của rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt trong giai đoạn khó khăn vừa qua.





Hợp tác bền vững cùng nông dân

Trong những nỗ lực mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm gạo sạch, an toàn, chuẩn giống, không đấu trộn, gạo A An xác định một trong những định hướng chiến lược là đồng hành và định hướng nông dân trồng lúa theo đơn đặt hàng. Chủ trương này trước hết giúp A An kiểm soát được sự ổn định về số lượng và chất lượng lúa tươi đầu vào, trước khi qua các dây chuyền xử lý sau thu hoạch và đóng túi gạo thành phẩm.

Việc phát triển hoạt động liên kết sản xuất - tiêu thụ với nông dân là một giải pháp cần được đẩy mạnh để góp phần vào việc hình thành và nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị lúa gạo, tăng thu nhập cho người trồng lúa và lợi ích cho người tiêu dùng, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái, tham gia hiệu quả vào thị trường lúa gạo toàn cầu.

“Cuối năm 2020, chúng tôi đã ký kết bao tiêu với các Hợp tác xã tiêu biểu của dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tại Long An, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Cần Thơ. Trong năm 2021, chúng tôi tiếp tục thỏa thuận bao tiêu diện tích lớn đối với các giống lúa đặc sản, lúa chất lượng cao tại An Giang. Đây đều là những địa phương có năng lực sản xuất lúa gạo hàng đầu đồng bằng sông Cửu Long”, đại diện A An chia sẻ.

Thương hiệu gạo nội địa cũng cho biết đang nỗ lực hướng đến các sản phẩm được canh tác sạch, giảm tối đa thuốc bảo vệ thực vật hoặc ưu tiên các sản phẩm không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Như vậy, việc kiểm soát sẽ càng gắt gao và khó khăn hơn nhưng chất lượng gạo đến tay người tiêu dùng sẽ càng được đảm bảo hơn.

Sau hơn 2 năm lan tỏa và mở rộng nhận diện thương hiệu, gạo A An cũng đặt nhiều mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 5 năm sắp tới. Bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm, tăng tỷ trọng các loại gạo thơm, gạo đặc sản, gạo canh tác theo mô hình lúa tôm và hữu cơ (organic); nỗ lực cho mục tiêu chiếm 5 - 10% thị phần của gạo đóng túi chất lượng cao nội địa; ứng dụng công nghệ vào toàn chuỗi khép kín từ nhà máy lúa gạo đến quản trị hệ thống và chăm sóc khách hàng…