Sức mua đang hồi phục tích cực

Từ chợ nhỏ đến chợ lớn và cả các siêu thị tại TP.HCM, việc mua bán diễn ra tấp nập, đặc biệt là nhóm hàng lương thực thực phẩm, cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước.

Giá rau cải dần ổn định, trái cây tăng nhẹ

Mùng 7 tết, lượng hàng hóa về chợ dồi dào, vì vậy giá cả của hầu hết các sản phẩm rau củ đang dần trở lại trạng thái bình ổn. Chị Lý Thị Hiền, một tiểu thương bán rau ở chợ dân sinh trên đường Lý Nam Đế, P.7 (Q.11), cho biết: Giá ở chợ đầu mối có tăng nhẹ 3.000 - 5.000 đồng/kg tùy loại. Các mặt hàng tăng giá mạnh từ 5.000 - 10.000 đồng/kg chủ yếu là các loại rau nêm và gia vị như: hành, ngò, chanh, ớt. Do vậy, giá bán lẻ ở chợ dân sinh vẫn còn duy trì ở mức cao nhưng không đáng kể và sẽ dần trở lại bình thường khi “hết mùng”.

Theo khảo sát của phóng viên Thanh Niên tại một số chợ và siêu thị, giá rau củ như: su su 16.000 đồng/kg, cà tím 19.000 đồng/kg, khổ qua 26.000 đồng/kg, mướp hương 20.000 đồng/kg, bầu 14.000 đồng/kg, củ cải trắng 17.000 đồng/ kg, củ hành tây Đà Lạt 30.000 đồng/kg, hành lá 58.000 đồng/kg, hẹ lá 46.000 đồng/kg, rau thì là 68.000 đồng/kg, ngò rí 66.000 đồng/kg, rau dền 22.000 đồng/kg, cải xanh 25.000 đồng/kg, bắp cải trắng 19.500 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt 28.000 đồng/kg… Các cửa hàng rau sạch và siêu thị, giá cả đa phần bình ổn như ngày thường và sức mua tăng trở lại. Tại siêu thị Co.op trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3), một số mặt hàng rau cải đã sạch hàng, hoặc lượng hàng còn lại không đáng kể.

Tiểu thương các chợ ở trung tâm TP cho biết sức mua đã hồi phục so với trước khoảng 70 - 80%, không khí nhộn nhịp của các buổi họp chợ đã trở lại. Đặc biệt là nhóm hàng rau cải củ tươi và trái cây, nhu cầu tiêu thụ mạnh. Tiểu thương ở chợ Hòa Bình, chợ Lớn và chợ Nguyễn Tri Phương đều có chung nhận định: Các loại trái cây bình dân như ổi, mận, dưa hấu, thanh long, khóm (dứa), xoài xanh ăn sống… có giá tương đối thấp, chỉ trong khoảng từ 10.000 - 15.000 đồng/kg tùy loại. Những loại này giá rẻ vì đang vào mùa thu hoạch. Trong khi đó, những loại trái cây có thể cúng như: bưởi da xanh, xoài cát Hòa Lộc, cam, quýt các loại… có giá từ 35.000 - 60.000 đồng/kg tùy loại và chất lượng. Vì tháng giêng là mùa cúng bái và lễ hội nên những loại trái cây này được ưa chuộng và sẽ còn duy trì ở mức giá cao. Bên cạnh đó, các loại hoa cắt cành phục vụ cúng bái cũng tăng giá bình quân từ 10.000 - 15.000 đồng/bó. Cụ thể như bông cúc vàng trước đây chỉ khoảng 35.000 - 40.000 đồng/bó thì từ trong tết đến nay vẫn neo giá 45.000 - 50.000 đồng/bó.





Tuy nhiên, theo nhiều tiểu thương ở các chợ, giá rau củ quả năm nay đã nhích lên nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước và lượng hàng hóa rất dồi dào do xuất khẩu bị hạn chế. Cụ thể như năm nay vào vụ tết và tháng giêng, bưởi da xanh và xoài cát Hòa Lộc loại 1 giá giảm hơn so với mọi năm ít nhất khoảng 20.000 đồng/kg.

Thịt, hải sản vẫn còn neo giá cao

Trong khi đó, nhóm hàng thực phẩm vẫn còn duy trì ở mức giá tương đối cao. Điều này cũng dễ hiểu vì khả năng bảo quản của nhóm hàng này kéo dài hơn nhóm hàng rau củ. Ngày 7.2, Công ty Anova Feed cho biết: Giá heo hơi sau tết vẫn đang đứng ở mức khá cao tại một số tỉnh thành. Cụ thể tại miền Bắc, giá heo tăng giảm 1.000 đồng/kg ở Lào Cai, Thái Nguyên, hiện giao dịch trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg. Miền Trung và miền Tây, giá heo đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg ở một vài nơi: Đắk Lắk, Ninh Thuận, Quảng Nam, Hà Tĩnh. Tại khu vực miền Tây và Đông Nam bộ, giá heo hơi ở mức 56.000 - 57.000 đồng/kg. Trong thời điểm Tết Nguyên Đán 2022, giá heo hơi tăng dù không mạnh như kỳ vọng của các trang trại chăn nuôi. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm thị trường ứ đọng vào giữa năm trước, giá heo hơi đã phục hồi hơn 10.000 đồng/kg và hiện đang ở mức người chăn nuôi vẫn chấp nhận được. Hiện nay nguồn cung tại các doanh nghiệp lớn vẫn dồi dào, sức mua không tăng đột biến như mong đợi nên giá bán tại trại tăng ở mức vừa phải.

Giá thịt heo bán lẻ tại một số chợ trung tâm và cửa hàng, siêu thị thực phẩm tại TP.HCM cũng đang duy trì ở mức cao sau tết. Cụ thể, thịt nạc vai heo C.P 140.000 đồng/kg, ba rọi heo rút sườn 260.000 đồng/kg, cốt lết heo 130.000 đồng/kg, thịt bắp giò heo 135.000 đồng/kg, thịt đùi heo 165.000 đồng/kg, sườn non 240.000 đồng/kg. Tương tự, gà thịt cũng tăng giá khá mạnh trước tết và vẫn chưa có nhiều sự điều chỉnh khi cả nước đã trải qua những ngày nghỉ cuối năm. Giá gà thịt bình quân từ 58.000 - 63.000 đồng/kg, vịt thịt từ 42.000 - 44.000 đồng/kg trên cả nước. Giá thịt bò tại các trại chăn nuôi cũng đã tăng lên gần 10.000 đồng/kg so với thời điểm trước tết. Hiện giá thịt bò hơi (trên 500 kg) được các chủ hộ nuôi rao bán ở mức 90.000 đồng/kg.

Đối với nhóm mặt hàng thực phẩm quan trọng và được nhiều người ưa chuộng là thủy hải sản, chị Bích Hà, chủ hộ kinh doanh hải sản tại Bình Thuận, cho biết: “Từ mùng 4 tết tôi đã bắt đầu khai trương hoạt động trở lại, chuyến ghe đánh bắt mực và bạch tuộc đầu năm sản lượng không nhiều lắm vì trời gió lớn. Giá bán sỉ vẫn ổn định ở mức 115.000 đồng/kg”. Tại chợ đầu mối Bình Điền, một số tiểu thương cho biết chợ đã hoạt động trở lại bình thường. Sau tết, giá một số mặt hàng thủy hải sản tươi sống đã tăng nhẹ do nguồn cung giảm. Tôm thẻ loại nhỏ từ 70.000 - 80.000 đồng/kg, loại lớn từ 118.000 - 135.000 đồng/kg; mực ống lớn 240.000 đồng/kg, mực lá 245.000 đồng/kg, ốc hương lớn 330.000 đồng/kg, cá nục 40.000 đồng/kg, cá ngừ 45.000 đồng/kg… tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với trước tết. Một số mặt hàng hải sản cao cấp khác cũng đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại để phục vụ cho các nhà hàng và vựa bán lẻ, tuy nhiên, giá khá “chát”: Cua hoàng đế 2,4 triệu đồng/kg, tôm hùm Alaska 1,4 triệu đồng/kg, tôm hùm Úc 1,7 triệu đồng/kg, bào ngư Hàn Quốc 1,25 triệu đồng/kg, cua nâu Na Uy 790.000 đồng/kg.