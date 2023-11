Sức mua ô tô chững lại khi trước giai đoạn 'chạy nước rút' doanh số

Không giống như những năm trước, thị trường ô tô Việt Nam trải tháng 10 - thời điểm mở đầu mùa bán hàng cuối năm khá trầm lắng khi Triển lãm ô tô Việt Nam 2023 tạm hoãn cùng với đó sức mua ô tô vẫn chưa hồi phục như kỳ vọng.



Không còn được góp mặt tại sàn diễn lớn nhất trong năm của ngành ô tô Việt Nam, nhiều nhà sản xuất phân phối ô tô vẫn nỗ lực kích cầu bằng cách triển khai những chương trình ưu đãi, giảm giá bán, đồng thời tạo sự chú ý bằng việc trình làng những mẫu mã mới.

Thị trường ô tô Việt Nam trải tháng 10 - thời điểm mở đầu mùa bán hàng cuối năm khá trầm lắng Bá Hùng

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong tháng 10 bất chấp chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP vẫn đang có hiệu lực, nhiều nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam vẫn tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá. Phần lớn ô tô lắp ráp trong nước được nhà sản xuất, đại lý hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ còn lại. Trong khi đó, nhiều mẫu mã xe nhập khẩu cũng được áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ để cạnh tranh, tạo sức hấp dẫn với khách mua ô tô.

Không chỉ giảm giá thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ, các nhà sản xuất, phân phối ô tô cũng lần lượt tung các mẫu mã mới ra thị trường. Từ những thương hiệu vốn hút khách như Toyota, Honda cho đến Peugeot đều trình làng những mẫu xe mới trong tháng 10 với hy vọng khuấy động thị trường.

Honda cũng làm mới mẫu Crossover 5+2 chỗ ngồi Honda CR-V bằng thế hệ thứ 6 Bá Hùng

Trong đó, Toyota thu hút khá nhiều sự chú ý khi "vén màn" Toyota Innova thế hệ mới. Honda cũng làm mới mẫu Crossover 5+2 chỗ ngồi Honda CR-V. Hai hãng xe Nhật thậm chí còn mở rộng nhóm khách hàng cho hai sản phẩm này với việc cung cấp thêm bản hybrid. Trong khi đó, Peugeot lại khiến không ít khách hàng bất ngờ khi trình làng mẫu Peugeot 408 đậm chất chơi.

Thị trường vẫn chững lại

Ô tô ồ ạt giảm giá bán, xe mới nối tiếp nhau ra thị trường… tuy nhiên vẫn chưa thể vực dậy nổi sức mua ô tô trong tháng 10.2023.

Doanh số Tháng 1.2023 17314 Tháng 2.2023 23404 Tháng 3.2023 30038 Tháng 4.2023 22409 Tháng 5.2023 20726 Tháng 6.2023 23800 Tháng 7.2023 24685 Tháng 8.2023 22540 Tháng 9.2023 25375 Tháng 10.2023 25369

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy, trong tháng 10.2023, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA chỉ đạt 25.369 xe gần như tương đương lượng xe bán ra trong tháng 9.2023.

Trong đó, ô tô du lịch chiếm 19.624 xe giảm 0,2%; xe thương mại chiếm 5.604 xe, tăng 1% so với tháng 9.2023. Xét theo nguồn gốc xuất xứ, ô tô lắp ráp trong nước chiếm 16.414 xe, giảm 1%; xe nhập khẩu nguyên chiếc chiếm 8.955 xe, tăng 2% so với tháng trước đó. Tính cả lượng ô tô của Hyundai bán ra, tổng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 10.2023 đạt 32.827 xe giảm 1.475 xe tương đương 4,5% so với tháng 9.2023.

Sau khi lấy lại nhịp tăng trưởng trong tháng 9.2023, sức mua ô tô trên thị trường đang chững lại Bá Hùng

Như vậy, sau khi lấy lại nhịp tăng trưởng trong tháng 9.2023, sức mua ô tô trên thị trường đang chững lại bất chấp nhiều mẫu mã ô tô được giảm giá bán và chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước vẫn đang có hiệu lực. Điều này trái ngược với những năm trước khi bước vào quý bán hàng cuối năm nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt thường gia tăng. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu khiến nhu cầu mua sắm, đổi ô tô mới theo đó cũng giảm.

Cộng dồn 10 tháng đã qua của 2023, các thành viên VAMA đã bán ra thị trường tổng cộng 235.296 xe ô tô các loại, vẫn thấp hơn khoảng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà sản xuất, phân phối ô tô dự báo, những tín hiệu lạc quan sẽ đến với thị trường ô tô Việt Nam trong hai tháng cuối năm, tuy nhiên toàn ngành khó có thể đạt được doanh số bán hàng như năm ngoái, thậm chí lượng ô tô mới bán ra trong năm nay sẽ thấp hơn từ 20 - 25% so với năm ngoái.