Sức mua xe máy tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á đang chững lại

Nền kinh tế toàn cầu đang từng bước hồi phục, tuy nhiên sự tăng trưởng của những thị trường có lượng tiêu thụ xe máy thuộc nhóm đầu như Indonesia, Việt Nam… vẫn không đủ để vực dậy sức mua xe máy tại khu vực Đông Nam Á sau 3 quý đã qua của năm 2024.

Với quy mô dân số đông và quy tụ nhiều nền kinh tế đang phát triển, khu vực Đông Nam Á từng được xem như "mỏ vàng" của các nhà sản xuất phân phối xe máy trên thế giới khi hội tụ 2 trong số 5 thị trường xe máy lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, xe máy hai bánh nói chung vẫn được xem là phương tiện chính phục vụ công việc đi lại của người dân ở nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Khu vực Đông Nam Á từng được xem như "mỏ vàng" của các nhà sản xuất phân phối xe máy trên thế giới Ảnh: Bá Hùng

Thị trường xe máy Đông Nam Á lập kỷ lục doanh số vào năm 2019 với hơn 15 triệu xe được bán ra, chiếm gần 25% thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến thị trường suy giảm trong giai đoạn từ năm 2020 - 2021. Năm ngoái, lượng xe máy hai bánh tiêu thụ tại khu vực Đông Nam Á đạt 14,7 triệu xe, tăng 9,2%. Dù vậy, theo chuyên trang thống kê dữ liệu mô tô xe máy - Motorcycles Data, sau 3 quý đầu năm 2024, thị trường xe máy Đông Nam Á đang chững lại khi những quốc gia như Thái Lan, Myanmar đang chứng kiến nhu cầu tiêu thụ xe máy giảm mạnh.

Cụ thể, theo dữ liệu từ Motorcycles Data, doanh số bán xe máy hai bánh tại Myanmar trong 9 tháng đầu năm 2024 sụt giảm 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Thái Lan vẫn xếp ở vị trí thứ 4 trong số những quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất khu vực, tuy nhiên thị trường này đang phải vật lộn với doanh số giảm 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sức mua xe máy tại Malaysia cũng đang quay đầu sụt giảm, sau 9 tháng đầu năm 2024, lượng tiêu thụ xe máy ở Malaysia vẫn thấp hơn 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau 3 quý đầu năm 2024, thị trường xe máy Đông Nam Á đang chững lại Ảnh: Bá Hùng

Dù vậy, những thị trường lớn của các nhà sản xuất, kinh doanh xe máy tại Đông Nam Á như Indonesia, Việt Nam vẫn đang giữ vững phong độ tăng trưởng. Trong đó, Indonesia vẫn là quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất khu vực trong 9 tháng đầu năm 2024, doanh số bán xe máy ở xứ vạn đảo tăng 3,9%. Việt Nam xếp thứ 2 với mức tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường Philippines được nhận định còn nhiều tiềm năng, dư địa cho các nhà sản xuất, kinh doanh xe máy khai thác. Dù vậy, ảnh hưởng của tình hình thiên tai cũng như thị trường ô tô phát triển mạnh đã phần nào kìm hãm sự tăng trưởng của xe máy. Doanh số bán xe máy tại Philippines vẫn tăng trưởng nhưng ở mức 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Campuchia - nơi thị trường xe máy chỉ tăng trưởng nhưng chậm hơn so với trước đây (+4,6%), trong khi Singapore vẫn cho thấy sự ổn định với mức tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bước tăng trưởng chậm của nhiều thị trường xe máy hai bánh chỉ đủ bù đắp cho sự sụt giảm mạnh ở Thái Lan, Myanmar Ảnh: Bá Hùng

Bước tăng trưởng chậm của nhiều thị trường xe máy hai bánh chỉ đủ bù đắp cho sự sụt giảm mạnh ở Thái Lan, Myanmar là nguyên nhân kìm hãm đà hồi phục của thị trường xe máy Đông Nam Á. Dù vậy, khi thời gian bán hàng của năm 2024 vẫn còn cả quý 4 - thời điểm nhu cầu mua xe máy của người dân thường gia tăng, các nhà sản xuất, kinh doanh xe máy vẫn tự tin doanh số bán xe máy tại Đông Nam Á năm 2024 vẫn sẽ có sự tăng trưởng.