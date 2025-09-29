Sức sống văn chương Tô Hoài

Đầu tiên là sự trở lại của 3 tiểu thuyết Kẻ cướp bến Bỏi, Mẹ mìn bố mìn và Những ngõ phố. Đều lấy bối cảnh Hà Nội và miền Bắc, các tác phẩm này như những lát cắt đầy hiện thực về lịch sử - xã hội VN ở nhiều giai đoạn. Nếu Kẻ cướp bến Bỏi lấy bối cảnh thế kỷ 19, xoay quanh khởi nghĩa Cao Bá Quát cùng bi kịch của những môn sinh trung nghĩa, thì Mẹ mìn bố mìn khắc họa nửa đầu thế kỷ 20 với những biến đổi của làng quê và đô thị Bắc bộ trong thời Pháp thuộc. Những ngõ phố nối liền sau đó, cho thấy diện mạo Hà Nội sau chiến tranh. Qua đó độc giả thấy rõ tài năng của Tô Hoài ở nhiều thể loại cũng như khả năng quan sát sắc sảo, trí tưởng tượng phong phú và tình yêu sâu nặng dành cho Hà Nội.

Các tác phẩm vừa phát hành nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài ẢNH: NXB

Lấy cảm hứng từ Dế mèn phiêu lưu ký, cũng trong dịp này, bộ truyện tranh Cuộc phiêu lưu của Dế Út phiên bản tiếng Anh Adventures of Crickid do họa sĩ Linh Rab sáng tạo được ra mắt bạn đọc. Mang theo hoài bão khám phá thế giới, Dế Út dấn bước vào cuộc phiêu lưu ngoạn mục trong thế giới côn trùng. Qua đó, tác phẩm ca ngợi tình bạn, tình thân, tình cảm gia đình như tác phẩm gốc của nhà văn Tô Hoài. Bộ truyện tranh này trước đó đã được trao giải Khát vọng Dế Mèn tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2024.