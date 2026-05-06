Sudan và Ethiopia cáo buộc đối phương vi phạm lãnh thổ

Khánh An
06/05/2026 07:08 GMT+7

Ethiopia cáo buộc Sudan hỗ trợ một nhóm nổi dậy xâm nhập biên giới, trong khi Sudan cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đang được tiến hành từ Ethiopia.

Sudan và Ethiopia cáo buộc đối phương vi phạm lãnh thổ- Ảnh 1.

Khói bốc lên tại sân bay Khartoum ở Sudan sau một cuộc tấn công bằng UAV, trong hình ảnh đưa ra hôm 4.5

ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 6.5 đưa tin Ethiopia và Sudan cáo buộc lẫn nhau vi phạm lãnh thổ và hỗ trợ các lực lượng nổi dậy.

Một cuộc giao tranh trong nước đã tàn phá Sudan kể từ năm 2023, trong khi nước láng giềng Ethiopia đối diện nhiều cuộc nổi dậy trên lãnh thổ của mình. Các nhà phân tích cho rằng các cuộc xung đột ngày càng chồng chéo và lôi kéo các tác nhân bên ngoài.

Hôm 5.5, Bộ Ngoại giao Ethiopia cáo buộc quân đội Sudan hỗ trợ "lính đánh thuê" thuộc Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF). TPLF là lực lượng vũ trang đã tiến hành cuộc nội chiến chống lại chính phủ Ethiopia từ năm 2020 đến năm 2022.

Bộ Ngoại giao Ethiopia cáo buộc Sudan đang đóng vai trò là trung tâm cho nhiều lực lượng chống Ethiopia, đồng thời cáo buộc lực lượng TPLF hoạt động như lính đánh thuê ở Sudan.

"Lực lượng vũ trang Sudan cũng đã cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho những lính đánh thuê này, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc xâm nhập của chúng dọc theo biên giới phía tây của Ethiopia", theo Bộ Ngoại giao Ethiopia.

Thành viên cấp cao Amanuel Assefa của TPLF khẳng định lực lượng này không có bất kỳ liên hệ nào với chính quyền Sudan. Ông nói rằng chính phủ Ethiopia đang đổ lỗi cho mọi bên "trừ chính họ về những thất bại của mình".

Trong khi đó, Sudan tuyên bố sẽ triệu hồi đại sứ tại Ethiopia về nước để tham vấn, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Người phát ngôn quân đội Sudan Assim Awad cáo buộc các cuộc tấn công này đang được thực hiện từ Ethiopia với sự hợp tác của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

UAE được xem là nước hậu thuẫn chính của Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF), một nhóm bán quân sự đã giao tranh với quân đội của chính phủ Sudan từ năm 2023, dù UAE phủ nhận cáo buộc.

Giao tranh lan rộng ở Sudan, hơn 50 người chết

Giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự kéo dài từ ngày 4-5.3 tại vùng Kordofan ở phía nam Sudan đã khiến ít nhất 51 người thiệt mạng.

