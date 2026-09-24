Sun Group bắt tay loạt 'ông lớn' của Mỹ, kết nối du lịch Việt với thế giới

Ba mắt xích chiến lược, một hệ sinh thái kết nối toàn cầu

Ngày 22.9, Sun Group và Visa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, kết nối năng lực phát triển điểm đến của doanh nghiệp Việt Nam với hạ tầng công nghệ, dữ liệu và thanh toán toàn cầu. Một ngày sau, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, Sun Group trao Biên bản ghi nhớ với Marriott International, hướng tới phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng và MICE đạt chuẩn quốc tế.

Lãnh đạo Sun Group tham dự buổi đón tiếp và làm việc giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing tại New York

Cũng trong chuyến công tác, đại diện Sun Group cùng Sun PhuQuoc Airways và các hãng hàng không Việt Nam khác đã tham dự cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Tập đoàn Boeing tại New York.

Cuộc gặp mở ra cơ hội hợp tác không chỉ trong phát triển đội bay và mở rộng mạng lưới quốc tế, mà còn trong lĩnh vực hạ tầng, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và đào tạo nhân lực kỹ thuật. Mục tiêu xa hơn là góp phần nâng cao năng lực tự chủ, từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.

Tập đoàn Sun Group và Visa trao Thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ba tập đoàn Hoa Kỳ đại diện cho những năng lực có thể bổ trợ trực tiếp cho hệ sinh thái du lịch Việt Nam. Visa kết nối thanh toán, dữ liệu và khách hàng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Marriott sở hữu hệ thống thương hiệu, tiêu chuẩn vận hành và mạng lưới phân phối toàn cầu. Boeing mang tới năng lực công nghệ, sản xuất và phát triển công nghiệp hàng không.

Đây là ba mảnh ghép của một hành trình du lịch liền mạch, giúp gia tăng những giá trị và trải nghiệm đẳng cấp cho du khách tới Việt Nam.

Với Visa, hợp tác được thiết kế trên toàn bộ hành trình của du khách, từ tìm kiếm Việt Nam, lựa chọn trải nghiệm đến thanh toán và tích lũy quyền lợi. Thông qua Visa Destinations và các kênh truyền thông quốc tế, sản phẩm trong hệ sinh thái Sun Group có thể tiếp cận khách hàng trước khi họ đặt chân tới Việt Nam.

Hoạt động quảng bá trước mắt hướng tới tám thị trường nguồn: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Australia, Singapore và Malaysia.

Visit Vietnam - nền tảng dữ liệu du lịch thuộc hệ sinh thái du lịch số quốc gia

Hai bên cũng dự kiến mở rộng hợp tác trên nền tảng Visit Vietnam thuộc hệ sinh thái du lịch số quốc gia do Sun Group phát triển và vận hành, được bảo trợ bởi Chính phủ, đồng hành cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA); tăng cường trải nghiệm thanh toán, hợp tác dữ liệu và chuyển đổi số; phát triển thẻ Sun Signature Visa Infinite Private, kết nối hạng thành viên và điểm thưởng xuyên biên giới.

Tại Phú Quốc - nơi đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC 2027 - hợp tác hướng tới các giải pháp thanh toán cho đại biểu, du khách và lộ trình thanh toán số cho hạ tầng phục vụ sự kiện, trong đó có tuyến tàu điện nhẹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Robert (Bobby) Thomson, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của Tập đoàn Visa tại New York cùng với các doanh nghiệp Việt Nam

Định hướng hợp tác này cũng được đặt trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành một ưu tiên lớn của Việt Nam. Ngày 23.9 tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Robert (Bobby) Thomson, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của Visa, đề nghị Visa cùng các đối tác Việt Nam thúc đẩy hệ sinh thái du lịch số, hướng tới một hành trình liền mạch cho du khách.

Đây cũng là định hướng mà Sun Group và Visa đang cụ thể hóa thông qua Visit Vietnam, kết nối ngày càng sâu các trải nghiệm và thanh toán trên nền tảng số.

Nếu Visa góp phần hoàn thiện "hạ tầng vô hình" của hành trình, Marriott bổ sung chuẩn mực lưu trú, năng lực vận hành và mạng lưới phân phối. Marriott hiện có khoảng 10.000 khách sạn và 300 triệu thành viên Marriott Bonvoy. Tại Việt Nam, tập đoàn vận hành 32 khách sạn, khu nghỉ dưỡng thuộc 11 thương hiệu tại 10 thành phố và có hơn 71 dự án trong kế hoạch phát triển.

Đại diện Tập đoàn Sun Group và Marriott International trao thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sun Group và Marriott dự kiến cùng tìm kiếm cơ hội phát triển khách sạn, khu nghỉ dưỡng và căn hộ thương hiệu cao cấp, trước mắt tại Phú Quốc và Đà Nẵng; hợp tác cùng Visa triển khai giải pháp thanh toán số, chuẩn bị hạ tầng phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc; đồng thời kết nối với Boeing nhằm mở rộng cơ hội phát triển hàng không quốc tế.

Danh mục hợp tác gồm 15 dự án thuộc 11 thương hiệu, từ Ritz-Carlton, JW Marriott, The Luxury Collection đến Westin, Le Méridien, Moxy và W Hotels. Giá trị của sự hợp tác không chỉ nằm ở biển hiệu quốc tế, mà còn ở khả năng đưa điểm đến Việt Nam vào mạng lưới khách hàng toàn cầu của Marriott, nâng chuẩn dịch vụ và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Sun Group và Marriott dự kiến cùng tìm kiếm cơ hội phát triển khách sạn, khu nghỉ dưỡng và căn hộ thương hiệu cao cấp

Đáng chú ý, các hoạt động hợp tác được thúc đẩy ngay sau khi Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới được ban hành. Việc Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước trực tiếp thúc đẩy kết nối với các tập đoàn hàng đầu thế giới ngay tại Hoa Kỳ là bước đi cụ thể nhằm sớm đưa tinh thần Nghị quyết vào thực tiễn, huy động nguồn lực quốc tế, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Chia sẻ về hoạt động hợp tác với các thương hiệu lớn này, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết: “Đây có thể nói là ba thương hiệu hàng đầu thế giới và chúng tôi rất vinh dự được cùng họ chia sẻ tầm nhìn nhằm tăng cường trải nghiệm của du khách cũng như quảng bá điểm đến Việt Nam ra thế giới. Sự hợp tác với ba thương hiệu này không phải là sự kết hợp rời rạc, mà là một hệ sinh thái bao gồm trải nghiệm khách hàng từ khi đặt vé di chuyển cho đến khi nghỉ dưỡng và trải nghiệm tất cả các dịch vụ mà Sun Group, các doanh nghiệp Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam có thể cung cấp cho khách du lịch toàn cầu. Với những trải nghiệm tốt nhất có thể cung cấp được qua sự kết hợp của những thương hiệu trên, chúng tôi rất tự tin sẽ góp phần thực hiện những mục tiêu đầy thách thức của Nghị quyết 26 mà Bộ Chính trị vừa ban hành, tạo động lực để du lịch đóng góp từ 12 - 14% GDP và đưa Việt Nam lên bản đồ thế giới như một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn”.

Khi ngoại giao mở đường cho những dòng chảy kinh tế mới

Những hoạt động hợp tác được thúc đẩy trong chương trình công tác của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại Mỹ mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ doanh nghiệp. Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đang mở thêm không gian hợp tác về thương mại, đầu tư, công nghệ và kinh tế số. Với doanh nghiệp hai nước, yêu cầu đặt ra là chuyển hóa những cam kết ở tầm cao thành các quan hệ hợp tác có thể tạo ra thị trường, việc làm và năng lực mới.

Các đối tác Hoa Kỳ mang đến công nghệ, tiêu chuẩn và mạng lưới toàn cầu; doanh nghiệp Việt Nam đóng góp năng lực thực thi, khả năng phát triển điểm đến và sự am hiểu thị trường. Hợp tác với những tập đoàn hàng đầu không chỉ mang lại cơ hội, mà còn đặt doanh nghiệp Việt Nam trước yêu cầu cao hơn về công nghệ, quản trị, an toàn và chất lượng dịch vụ. Vị thế quốc tế, vì thế, phải được xác lập bằng năng lực thực chất và sự tin cậy.

Sun Group và Visa sẽ nghiên cứu giải pháp thanh toán không chạm trên tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng đi này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 26: phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; chuyển từ tăng trưởng số lượng sang chất lượng và giá trị cao; lấy bản sắc, chất lượng trải nghiệm, công nghệ và chuyển đổi số làm năng lực cạnh tranh. Khi thanh toán, lưu trú và hàng không được kết nối, Việt Nam có thể tiếp cận dòng khách giá trị cao, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Từ những cái bắt tay tại Hoa Kỳ, Sun Group đang kết nối nguồn lực quốc tế với hệ sinh thái hàng không, hạ tầng, nghỉ dưỡng, vui chơi và nền tảng số tại các điểm đến mà tập đoàn này đang kiến tạo. Giá trị của những hợp tác này bởi thế sẽ không chỉ được đo bằng số dự án hay văn kiện được ký kết, mà bằng trải nghiệm tạo ra cho du khách, chuẩn dịch vụ được nâng tầm và sức cạnh tranh được bồi đắp cho du lịch Việt Nam, trong bối cảnh mới.