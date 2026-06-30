Sun Group khởi công đại dự án, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 10 làn xe

Đây là dự án trọng điểm nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển trục không gian văn hóa - lịch sử - du lịch ven sông Sài Gòn; đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết về cải thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian công cộng, gia tăng diện tích cây xanh và phát huy giá trị các di sản ven sông của Thành phố.

Với quy mô 73,3 ha, gồm 5 dự án thành phần, tổng mức đầu tư 29.317 tỉ đồng, dự án do Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng - Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao BT.

Sun Group khởi công Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, kiến tạo trục không gian văn hóa ven sông Sài Gòn ẢNH: CĐT

Xóa điểm nghẽn giao thông phía nam

Trong nhiều năm qua, khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cửa ngõ phía nam thành phố thường xuyên đối mặt với tình trạng ùn tắc do lưu lượng phương tiện lớn, trong khi hạ tầng chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị. Vì vậy, việc đầu tư đồng bộ các công trình giao thông được kỳ vọng sẽ giải quyết căn bản các điểm nghẽn kéo dài, nâng cao năng lực kết nối giữa khu Nam với trung tâm TP.HCM.

Theo đó, đường Nguyễn Tất Thành sẽ được nâng cấp từ 4 lên 10 làn xe; xây dựng hầm chui Hoàng Diệu; xây mới cầu Tân Thuận 1; mở rộng cầu Tân Thuận 2; đầu tư hệ thống bãi đỗ xe, cầu tàu, nhà đón khách du lịch cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Ở bờ đối diện, trục Tôn Đức Thắng sẽ được nâng cấp, ngầm hóa một phần tuyến đường, kết hợp xây dựng bãi đỗ xe ngầm, trung tâm thương mại ngầm và hệ thống hạ tầng hiện đại. Các hạng mục này không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực trung tâm, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dễ dàng hơn với hệ thống công viên, quảng trường và các không gian công cộng ven sông.

Điểm nhấn kết nối toàn bộ dự án là cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn với hình tượng mũi thuyền vươn ra mặt nước, gợi nhắc hành trình người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng năm xưa. Không chỉ là công trình giao thông, cây cầu được kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hóa mới, kết nối Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và Bến Bạch Đằng thành một hành lang văn hóa - lịch sử - sinh thái thống nhất.

Đánh thức ký ức Bến Nhà Rồng bằng “bảo tàng mở” bên sông

Dự án cũng sẽ hình thành một quần thể không gian văn hóa - lịch sử quy mô lên tới 11ha ngay tại nơi ghi dấu sự kiện ngày 5.6.1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước. Đó là Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng rộng 9,6 ha, kết nối với Dự án Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM rộng 1,4 ha.

Không chỉ là một công viên ven sông, không gian này được định vị như một “bảo tàng mở” về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi lịch sử được kể lại bằng kiến trúc, cảnh quan, ánh sáng, mặt nước và các công trình biểu tượng.

Với ý tưởng “9 chương - 9 dòng nước”, công viên tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Người: từ “Dòng nước cội nguồn” gợi nhớ Làng Sen, “Dòng nước đi vào đại dương” tái hiện thời khắc Người rời Bến Nhà Rồng, đến “Dòng nước thống nhất” với Quảng trường Độc lập hình ngôi sao và “Dòng nước trường tồn” với cột sáng vô cực được bao quanh bởi 79 đài phun nước, tượng trưng cho 79 mùa xuân của Bác.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của dự án là phục dựng nguyên mẫu tàu Amiral Latouche-Tréville - con tàu gắn với sự kiện ngày 5.6.1911. Con tàu được đóng theo đúng thiết kế nguyên bản của Pháp và đưa về Việt Nam, thay vì sử dụng các kết cấu mô phỏng, nhằm bảo đảm tính xác thực lịch sử và tôn trọng nguyên bản của công trình, góp phần tái hiện chân thực dấu mốc mở đầu hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Song hành với không gian văn hóa về Bác, khu vực Khánh Hội - nơi lưu giữ ký ức của một thương cảng từng góp phần định hình diện mạo Sài Gòn suốt hơn một thế kỷ - sẽ được chỉnh trang theo triết lý “Thích ứng di sản” - không xóa bỏ dấu tích cảng cũ, mà bảo tồn các giá trị kiến trúc đặc trưng và khoác lên di sản một sức sống mới. Theo đó, hệ kết cấu vì kèo thép, mái vòm và hình thái kiến trúc các nhà kho ven sông sẽ được gìn giữ, trong khi không gian bên trong được chuyển đổi thành khu triển lãm, sáng tạo, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng.

Cách tiếp cận này giúp Khánh Hội trở thành một trung tâm văn hóa mới của thành phố, nơi lịch sử cảng thị được gìn giữ bằng đời sống đương đại; nơi di sản không bị đóng khung, mà tiếp tục tham gia vào nhịp phát triển đô thị; nơi người dân có thể gặp gỡ, sáng tạo, thưởng lãm và tự hào về ký ức Sài Gòn - TP.HCM qua nhiều lớp thời gian.

Công trình có quy mô 73,3 ha, gồm 5 dự án thành phần, tổng mức đầu tư 29.317 tỉ đồng ẢNH: CĐT

Mở rộng không gian công cộng ven sông

Bên cạnh việc hồi sinh các giá trị lịch sử, dự án hướng tới tái định vị vai trò trung tâm của sông Sài Gòn trong đời sống kinh tế, xã hội và du lịch của thành phố. Các khu cảng biển, kho bãi trước đây sẽ được chuyển đổi thành công viên, quảng trường, tuyến đi bộ, không gian văn hóa và sinh hoạt cộng đồng, mở rộng khả năng tiếp cận bờ sông cho người dân và du khách.

Các cầu cảng cũ được tái thiết thành không gian ngắm cảnh, tổ chức sự kiện và biểu diễn nghệ thuật. Hệ thống công viên, quảng trường cùng các công trình dịch vụ, thể thao và giải trí được bố trí liên hoàn dọc tuyến ven sông, hình thành một không gian công cộng quy mô lớn ngay giữa trung tâm thành phố.

Ở bờ đối diện, khu vực Bến Bạch Đằng tiếp tục được đầu tư hệ thống công viên cây xanh, mở rộng bờ sông, nâng cấp kè, sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh và các công trình phụ trợ. Bãi đỗ xe ngầm và trung tâm thương mại ngầm sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông, dịch vụ của khu vực trung tâm, trong khi toàn bộ không gian trên mặt đất được ưu tiên cho cây xanh và hoạt động cộng đồng.

Việc mở rộng không gian công cộng ven sông không chỉ góp phần gia tăng diện tích cây xanh khu vực trung tâm, mà còn tạo thêm nơi sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho người dân; đồng thời hình thành điểm đến mới cho các hoạt động văn hóa, lễ hội và phát triển du lịch của TP.HCM.

Khi hoàn thành, quần thể Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc xanh, hiện đại, giàu bản sắc bên sông Sài Gòn. Quan trọng hơn, đây sẽ là không gian giáo dục lịch sử sống động giữa lòng đô thị, nơi di sản được gìn giữ bằng trải nghiệm, ký ức được tiếp nối bằng đời sống hôm nay, và niềm tự hào dân tộc được nuôi dưỡng trong từng thế hệ công dân TP.HCM.