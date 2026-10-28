Sun Group và câu chuyện phía sau những địa chỉ ngày càng 'đắt giá'

Anh Nguyễn Tấn Thành đã thay đổi cuộc sống khi chuyển từ nghề biển sang làm cứu hộ tại bãi biển Hòn Thơm, thuộc hệ thống Sun Group từ năm 2019

Anh Nguyễn Tấn Thành từng sống bằng nghề biển ở Phú Quốc, rồi chuyển sang phục vụ nhà hàng trước khi vào làm cứu hộ tại bãi biển Hòn Thơm, thuộc hệ thống Sun Group từ năm 2019.

Anh cho biết mình nhận mức lương hơn chục triệu đồng mỗi tháng, cùng tiền ăn và các chế độ phúc lợi. Kinh nghiệm bơi lội, nhiều năm lênh đênh trên biển trở thành lợi thế trong công việc mới.

Vẫn là vùng biển quen thuộc, nhưng cách kiếm sống đã khác. Người từng phụ thuộc vào mỗi chuyến đánh bắt có thêm lựa chọn làm việc gần nhà, với thu nhập đều đặn và công việc phù hợp sở trường.

Câu chuyện của anh Thành cho thấy một phần thay đổi ở nam Phú Quốc khi các khu nghỉ dưỡng, công viên vui chơi và dịch vụ du lịch phát triển. Người dân có thêm lựa chọn nghề nghiệp; các cơ sở kinh doanh có thêm khách hàng và nhu cầu cung ứng. Những công trình được đầu tư trở thành nơi làm việc, đồng thời mở ra thị trường cho người sống quanh đó.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, đảo Phú Quốc đã đón hơn 8,57 triệu lượt khách trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,92 triệu lượt, tăng 60,2%

Những cơ hội ấy mở rộng cùng đà phát triển du lịch đảo ngọc. Năm 2014, trước khi Sun Group đầu tư quần thể du lịch, vui chơi giải trí Hòn Thơm, Phú Quốc đón hơn 586.000 lượt khách. Đến năm 2025, con số đạt 8,3 triệu lượt, gấp khoảng 14,2 lần.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, đảo đã đón hơn 8,57 triệu lượt khách, tăng 30,5% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,92 triệu lượt, tăng 60,2%. Quy mô thị trường lớn hơn tạo thêm nhu cầu cho các dịch vụ và cơ hội làm ăn của người dân.

Giá trị bắt đầu từ những thay đổi có thật

Tại Bãi Cháy, Hạ Long, quá trình chỉnh trang cảnh quan từng bắt đầu từ việc xử lý những bất cập về môi trường. Năm 2015, Sun Group nhận cải tạo 900 m bờ biển theo chủ trương xã hội hóa hạ tầng du lịch của Quảng Ninh. Thời điểm đó, khu vực chỉ có một trạm xử lý nước thải công suất 3.500 m³/ngày, đáp ứng khoảng một phần ba nhu cầu. Nước thải chưa được thu gom ảnh hưởng đến bãi tắm.

Việc cải tạo bao gồm xử lý nền bãi tắm, bổ sung cát, cây xanh và dịch vụ phục vụ người dân, du khách. Sun Group đồng thời xử lý hệ thống nước thải sinh hoạt ven bờ. Để có bãi biển sạch đẹp hơn, khoản đầu tư phải đi vào cả những hạng mục phía sau cảnh quan.

Kể từ khi đưa vào khác thác từ cuối năm 2018, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long mở thêm cơ hội phục vụ cho lữ hành, vận chuyển, ăn uống và mua sắm địa phương

Một khoản đầu tư lớn khác là Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, được đưa vào khai thác cuối năm 2018. Dự án có tổng vốn 1.032 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn vốn của doanh nghiệp, gồm cầu cảng, cầu dẫn, bến du thuyền, nhà ga hành khách và nhà công vụ của các cơ quan chức năng. Đây là cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam.

Một công trình như vậy cần nguồn lực vượt xa khả năng của từng hộ kinh doanh. Nhà đầu tư đảm nhận vốn và tổ chức triển khai hạ tầng; khi cảng vận hành, cơ hội phục vụ dòng khách mới mở ra cho nhiều đơn vị trong khu vực.

Trong bốn ngày đầu Tết Âm lịch năm 2026, cảng đón bốn chuyến tàu biển quốc tế, đưa gần 6.000 du khách tới tham quan. Mỗi chuyến tàu cập bến mở thêm cơ hội phục vụ cho lữ hành, vận chuyển, ăn uống và mua sắm địa phương.

Trong bốn ngày đầu Tết Âm lịch năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón bốn chuyến tàu biển quốc tế, đưa gần 6.000 du khách tới tham quan

Nhìn trên chặng đường dài hơn, quy mô du lịch Hạ Long cũng đã thay đổi đáng kể. Trong ba năm 2011 - 2013, trước khi Sun Group được cấp giấy chứng nhận đầu tư tổ hợp du lịch, giải trí vào năm 2014, thành phố đón tổng cộng 13,75 triệu lượt khách, bình quân khoảng 4,58 triệu lượt mỗi năm.

Đến năm 2024, lượng khách đạt khoảng 10,6 triệu lượt, gấp khoảng 2,3 lần mức bình quân của giai đoạn này. Cùng với sự phát triển hạ tầng và dịch vụ của địa phương, các công trình do Sun Group đầu tư đã bổ sung thêm khả năng đón khách và những trải nghiệm cho du lịch thành phố.

Dòng khách tới cũng mang theo nhu cầu ăn ở, đi lại và mua sắm. Những ngôi nhà quanh khu vực nhờ đó có thêm cơ hội đón khách lưu trú, mặt bằng có thể mở quán ăn, cửa hàng. Giá trị của một địa chỉ dần được bồi đắp từ chính khả năng mang lại thu nhập cho người sở hữu.

Công trình tốt phải giữ được giá trị sau nhiều năm

Sau ngày khánh thành, công trình bước vào quãng thời gian dài chịu tác động của thời tiết, cường độ sử dụng và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chất lượng đầu tư vì thế cần được nhìn qua cả quá trình vận hành, bảo trì và duy trì dịch vụ.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort do Sun Group đầu tư, khai trương năm 2012. Sau 13 năm hoạt động, khu nghỉ dưỡng tiếp tục được World Travel Awards vinh danh năm 2025 ở các hạng mục Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á và Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu thế giới.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đứng đầu danh sách 15 khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á trong giải thưởng Readers’ Choice Awards của Condé Nast Traveler

Năm 2026, nơi đây đứng đầu danh sách 15 khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á trong giải thưởng Readers’ Choice Awards của Condé Nast Traveler, với 98,76 điểm.

Những ghi nhận qua nhiều năm cho thấy sức hấp dẫn được duy trì sau thời điểm công trình còn mới. Thiết kế ban đầu cần đi cùng việc chăm sóc cảnh quan, quản lý cơ sở vật chất và hoàn thiện dịch vụ. Đó là công việc kéo dài trong suốt vòng đời dự án, đòi hỏi nhà đầu tư tiếp tục dành nguồn lực và sự chăm chút.

Từ bãi biển được cải tạo và ngày càng đông khách đến tắm đến cảng tàu tăng số lượng khách đến qua từng năm, những công trình của Sun Group cho phép nhìn nhận đóng góp của doanh nghiệp qua kết quả sử dụng. Cảnh quan đẹp hơn phục vụ đời sống thường ngày; hạ tầng tốt hơn mở thêm thị trường; dịch vụ được duy trì giúp hoạt động kinh doanh quanh đó có điều kiện phát triển.

Với anh Thành ở Hòn Thơm, thay đổi ấy là một công việc ổn định trên vùng biển đã gắn bó nhiều năm. Với người kinh doanh, đó có thể là thêm khách thuê phòng, thêm đơn hàng hay cơ hội mở một cửa tiệm. Những lợi ích cụ thể, được duy trì qua thời gian, chính là phần giá trị làm nên sức nặng cho một địa chỉ ngày càng “đắt giá”.