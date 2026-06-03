Sun Life Việt Nam đồng hành giải chạy Children's Cancer Run 2026

Giải chạy Children's Cancer Run 2026 đã diễn ra thành công tại The Global City, thu hút hơn 3.000 người tham dự, bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, các gia đình, vận động viên và đông đảo tình nguyện viên. Không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về ung thư trẻ em, chương trình còn gây quỹ nhằm hỗ trợ chi phí điều trị và góp phần giúp các bệnh nhi có cơ hội tiếp cận y tế kịp thời, hiệu quả hơn.

Sự kiện đã diễn ra thành công tại The Global City, thu hút hơn 3.000 người tham dự ẢNH: SL

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 3.000 trẻ em được chẩn đoán mắc ung thư. Tuy nhiên, tỷ lệ chữa khỏi hiện vẫn dưới 30%, thấp hơn nhiều so với mức khoảng 80% tại các quốc gia phát triển. Đáng chú ý, hơn 50% trường hợp được phát hiện ở giai đoạn muộn, ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội điều trị thành công. Những con số này cho thấy nhu cầu cấp thiết về sự chung tay của toàn xã hội - không chỉ trong việc hỗ trợ tài chính điều trị, mà còn trong nâng cao nhận thức, phát hiện sớm và cải thiện chất lượng chăm sóc y tế cho trẻ em.

Children's Cancer Run (giải chạy vì bệnh nhi ung thư), tiền thân là giải chạy Terry Fox tại Việt Nam, không chỉ là một sự kiện thể thao cộng đồng mà là hành trình lan tỏa yêu thương, hy vọng và tinh thần sẻ chia đã được vun đắp suốt gần ba thập kỷ. Việc đổi tên thành Children's Cancer Run thể hiện sự tiếp nối trọn vẹn tinh thần nhân ái và nghị lực của Terry Fox, đồng thời nhấn mạnh trọng tâm hỗ trợ dành riêng cho bệnh nhi ung thư tại Việt Nam.

Khởi nguồn từ năm 1997, giải chạy Terry Fox được tổ chức nhằm tưởng nhớ và tôn vinh Terry Fox - vận động viên người Canada đã vượt lên nghịch cảnh mất một chân vì ung thư để thực hiện hành trình gây quỹ cho nghiên cứu ung thư. Gần ba thập kỷ qua, tinh thần ấy vẫn được tiếp nối qua hàng triệu bước chạy và những đóng góp ý nghĩa cho công tác hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

Bà Lay Hoon Tan, đại diện Sun Life Việt Nam chia sẻ: "Tại Sun Life, chúng tôi tin rằng ai cũng xứng đáng có cơ hội sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn. Những thách thức trong điều trị ung thư trẻ em tại Việt Nam cho thấy cần có sự chung tay mạnh mẽ từ cộng đồng. Thông qua việc đồng hành cùng Children's Cancer Run, chúng tôi mong muốn góp phần cải thiện cơ hội tiếp cận điều trị, đồng thời lan tỏa niềm hy vọng và tinh thần tích cực tới các bệnh nhi và gia đình. Mỗi bước chạy hôm nay không chỉ là hành động vì sức khỏe, mà còn là cam kết cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn".

Thông qua hoạt động này, Sun Life Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác đáng tin cậy trong hành trình nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người Việt, đồng thời truyền cảm hứng để nhiều cá nhân, tổ chức cùng hành động vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh và tràn đầy hy vọng.