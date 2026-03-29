Du lịch Tin tức - Sự kiện

Sun PhuQuoc Airways bay chuyến quốc tế đầu tiên, đưa hơn 200 khách Đài Loan đến Phú Quốc

Hà Khanh
Hà Khanh
29/03/2026 17:18 GMT+7

Hôm nay (29.3), Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không của Sun Group đã chính thức khai trương đường bay quốc tế đầu tiên Phú Quốc - Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), đánh dấu bước đi mở đầu trong chiến lược kết nối Phú Quốc với thế giới, từng bước đưa đảo Ngọc trở thành một trong những cửa ngõ quốc tế mới của Việt Nam.

Cột mốc “sải cánh” ra thế giới

Chuyến bay mang số hiệu 9G 510 khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lúc 11 giờ 30 (giờ Việt Nam) và hạ cánh tại sân bay quốc tế Đào Viên lúc 16 giờ 10 (giờ địa phương). Ngay sau đó, chuyến bay chiều ngược lại đã đưa hơn 200 hành khách từ Đài Loan (Trung Quốc) đến Phú Quốc, đánh dấu lần đầu tiên hãng “sải cánh” ra thị trường quốc tế.

Chuyến bay mang số hiệu 9G 510 khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lúc 11 giờ 30 (giờ Việt Nam)

Được khai thác với tần suất 5 chuyến/tuần, đây là đường bay quốc tế đầu tiên trong chiến lược phát triển mạng bay “Rise to Asia” của Sun PhuQuoc Airways. Việc có thêm một hãng hàng không Việt Nam chính thức vận hành đường bay thẳng đến Đài Loan (Trung Quốc) được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối hàng không, đồng thời thúc đẩy giao thương và du lịch giữa hai điểm đến.

Theo số liệu năm 2025, Đài Loan (Trung Quốc) đạt khoảng 1,2 triệu lượt khách đến Việt Nam, nằm trong nhóm thị trường nguồn lớn nhất. Tuy nhiên, lượng khách đến Phú Quốc vẫn chưa tương xứng với tiềm năng do hạn chế về kết nối trực tiếp. Việc khai trương đường bay thẳng được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, gia tăng tần suất khai thác và nâng cao chất lượng dòng khách đến đảo Ngọc. Trong thời gian tới, hãng dự kiến tiếp tục mở rộng kết nối tới Cao Hùng, từng bước hoàn thiện mạng lưới tại thị trường này.

Những hành khách đặc biệt nhận được những món quà rất dễ thương từ Sun PhuQuoc Airways

Từng bước mở rộng mạng bay, kết nối Phú Quốc với châu Á

Theo đại diện hãng, đường bay Đài Bắc là bước khởi đầu trong kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế của Sun PhuQuoc Airways trong năm 2026, với mục tiêu triển khai 9 đường bay kết nối Phú Quốc với các trung tâm lớn tại châu Á như Seoul, Busan, Singapore, Bangkok, Hong Kong, Kuala Lumpur, New Delhi và Mumbai.

Trong bối cảnh thị trường hàng không còn nhiều biến động, hãng lựa chọn chiến lược phát triển có chọn lọc, tập trung vào các thị trường có nhu cầu thực và tiềm năng tăng trưởng cao, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng của Phú Quốc. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo hiệu quả vận hành và tạo nền tảng ổn định cho các đối tác, đơn vị lữ hành trong việc xây dựng kế hoạch dài hạn.

Hơn 200 khách Đài Loan (Trung Quốc) bay thẳng đến Phú Quốc trên chuyến bay quốc tế đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways

Song song với mở rộng mạng bay, Sun PhuQuoc Airways định vị là hãng hàng không dịch vụ đầy đủ (full-service), cung cấp trải nghiệm trọn vẹn với suất ăn, hành lý ký gửi và khoang Thương gia được thiết kế riêng tư, tiện nghi. Từ 1.4, hãng đưa vào vận hành phòng chờ cao cấp Sun Executive Lounge tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, góp phần nâng cao trải nghiệm hành khách ngay từ điểm khởi hành.

Lợi thế của hành trình còn đến từ sự kết nối với hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc, nơi hành khách có thể hưởng ưu đãi lên tới 30% cho các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và vui chơi giải trí, tạo nên trải nghiệm liền mạch từ hàng không đến điểm đến.

Ở góc độ hạ tầng, việc Sun Group tham gia quản lý và khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cùng hợp tác với Changi Airports International (CAI) để vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao, đang từng bước nâng cao năng lực đón khách quốc tế và định hình mô hình “sân bay điểm đến” đầu tiên tại Việt Nam.

Việc khai thác chuyến bay quốc tế đầu tiên và đón hơn 200 hành khách từ Đài Loan (Trung Quốc) được xem là dấu mốc quan trọng của Sun PhuQuoc Airways, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch và nâng cao vị thế của Phú Quốc trên bản đồ hàng không khu vực.

'Tân binh' Sun Phuquoc Airways lại giành vị trí bay đúng giờ nhất ngay mùa cao điểm

'Tân binh' Sun Phuquoc Airways lại giành vị trí bay đúng giờ nhất ngay mùa cao điểm

Theo số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tiếp tục là hãng hàng không bay đúng giờ nhất Việt Nam tháng 1, với chỉ số đúng giờ (OTP) đạt 87,9%. Đặc biệt, hãng ghi dấu ấn tuyệt đối với tỷ lệ hủy chuyến 0%.

